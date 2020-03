Andy Dalton en la mira de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ante las versiones periodísticas que indican que la relación entre Tom Brady y los Patriotas de estaría cerca de culminar, Nueva Inglaterra buscaría un remplazo para el histórico mariscal de campo y parece que podrían negociar para adquirir uno vía cambio.

From our Combine coverage: A look at the Andy Dalton trade market, as the #Bengals work with his agent Jeff Nalley to find a trade partner later in March. Dalton will have options. pic.twitter.com/8TYPwdBUnZ — Ian Rapoport (@RapSheet) March 1, 2020

De acuerdo a Ian Rapoport, insider de NFL Newtork, los Patriotas estarían interesados en Andy Dalton, pasador de los Bengalíes de Cincinnati, y quien podría dejar a su equipo antes del próximo Draft de la NFL.

Varios equipos pueden estar interesados en Andy Dalton. Pats, Colts y Bears entre los candidatos. Raza, lo querrían en su equipo?? #NFLxESPN pic.twitter.com/FQS9XSlDuD — Ramiro Pruneda (@MrPruneda) March 2, 2020

Según lo reportado por Rapoport, los Bengalíes trabajan con el agente de Dalton, Jeff Nalley, para facilitar un trueque que lo llevaría fuera de Cincinnati. Asimismo, Duke Tobin, directivo de la franquicia, declaró a Rapoport que “la organización no enviaría al mariscal de campo a un lugar al que no quiera ir”.

Report: Bears have spoken to Bengals about Andy Dalton trade https://t.co/vfZw28AOFp — ProFootballTalk (@ProFootballTalk) March 1, 2020

Si Tom Brady decide no continuar con los Patriotas, la franquicia operada por Robert Kraft estaría abierta a utilizar su plan ‘B’, el cual podría contemplar a Andy Dalton.

Por otra parte, Ian Rapoport señaló que además del posible interés de Nueva Inglaterra, los Osos de Chicago y los Potros de Indianápolis podría estar en la puja por el jugador de Cincinnati, sin embargo, afirmó que hasta el momento no hay negociaciones en curso entre los equipos y los Bengalíes.

Cincinnati posee la selección número uno del sorteo de novatos de la NFL y se espera que con ella escojan al mariscal de campo de la Universidad Estatal de Luisiana, Joe Burrow. En caso de se cumplan los pronóstico, Andy Dalton no tendría cabida en el equipo y podría solicitar su salida.

2.26 Pod!! Takeaways on the CBA, @TomBrady’s future, @Joe_Burrow10 v. @Tuaamann; Burrow’s QB coach, Jordan Palmer, on the QB’s ceiling and his feelings on the Bengals; and answers to ALL of your 📬. Download AND subscribe: https://t.co/Cv0wCdK6QR pic.twitter.com/TKlszobEzM — Albert Breer (@AlbertBreer) February 27, 2020

Dalton ha jugado nueve temporadas en la NFL, todas con los Bengalíes. El pasador ha lanzado para 31, 594 yardas, 204 anotaciones y 118 intercepciones. En 2019, el egresado de la Universidad Cristiana de Texas disputó 13 partidos y sumó 3,494 yardas con 16 touchdowns y 14 intercepciones.

