Andrik Dimayuga busca su primera victoria del año.

“El resultado de este fin de semana en Guadalajara será de vital importancia para continuar con posibilidades de pelear por el campeonato”, dijo el piloto de Comercializadora Virdi, Andrik Dimayuga.

Señaló que han trabajado mucho para subir a la parte más alta del podio este fin de semana en el Trióvalo de Tlajomulco y sería un logró importante para sus aspiraciones cruzar la meta en el primer lugar.

“Lo más fuerte es mi mente. No me doy por vencido rápidamente y así voy a seguir”, fueron sus palabras.

Dimayuga se encuentra ubicado actualmente en la posición 13 del campeonato de NASCAR Challenge, lo que no habla realmente de lo que ha realizado hasta ahora en las pistas, porque lo que le ha privado de estar por lo menos en el top five son los contactos: “Hubo carreras en las que incluso tenía muchas posibilidades de haberlas ganado, pero en NASCAR los contactos están siempre a la orden del día y eso me ha relegado”.

El piloto de Comercializadora Virdi agregó que fue una pena que en este arranque de temporada no se pudieron lograr los resultados que se buscaban, pero que tiene la mirada puesta en lo que sigue.

“El Dimayuga Racing Team es un gran equipo y puede competir con todos. Estoy consciente que no se puede ganar siempre. Tienes que estar ahí empujando y probando y eso ha sido de nuevo lo principal, he demostrado mi espíritu y que nunca me doy por vencido hasta el final”, aclaró.

“El de Chihuahua fue un fin de semana complicado”, recuerda Andrik. “Pero ahora Guadalajara nos brinda la oportunidad de sacarnos la ‘espinita’ y pelear por nuestra primera victoria del año, que además es necesaria para tener una buena suma de puntos”.

La carrera de este 26 de junio será a 140 vueltas o 100 minutos máximo, Overtime con tres intentos verde-blanca-cuadros. Una bandera amarilla de competencia en la vuelta 65, se congelan posiciones al momento de caer la bandera amarilla (último paso en verde), el insignia se formará al frente del líder, disminuirá la velocidad para compactar el grupo e ingresar con todos los autos a los pits.

