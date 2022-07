Andrik Dimayuga busca escalar posiciones.

Obtener un podio en el circuito del Autódromo Miguel E. Abed, para escalar posiciones del campeonato, será el objetivo del piloto Andrik Dimayuga, para la quinta fecha de Challenge México Series.

El piloto capitalino que conduce el auto número 67 de Whirlpool que se une al equipo de Comercializadora Virdi, resaltó que llegará al compromiso, de este domingo, más que preparado y listo para obtener los mejores resultados.

“La expectativa es realizar una buena carrera e intentar que no me golpeen como ha ocurrido hasta ahora y que es el motivo principal que no me encuentre disputando los primeros lugares del campeonato; conseguir un podio o por lo menos Top 5 no estaría nada mal”, estableció el joven piloto.

Los Balderrama llegarán como líderes a Querétaro

Liga Municipal finalista en la Liga Nacional Juvenil

“Es importante andar bien desde el comienzo, que seamos de los mejores. Ya demostramos que podemos andar adelante y ahora solo falta conseguir el resultado”, dijo el piloto de Wirlpool-Comercializadora Virdi.

Agregó que quiere hacer una competencia limpia y divertida, que sea una carrera en la que demuestre lo que vale como piloto, juzgó el capitalino. Agradeció la incorporación de Wirlpool al equipo por la importancia de la marca y fue tajante al asegurar que a partir de Puebla los resultados comenzarán a llegar.

Andrik Dimayuga busca escalar posiciones.

Dimayuga finalizó comentando que será una gran carrera en la cual el público disfrutará de uno de los grandes espectáculos del automovilismo mexicano como lo es el que brinda NASCAR México.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen