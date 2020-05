Andrew Cuomo permite los entrenamientos de equipos en Nueva York. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este domingo, en su cuenta de Twitter, que a partir de este día, todos los equipos de ligas deportivas tienen permitido comenzar con sus entrenamientos. Lo anterior brinda una esperanza de que en las próximas semanas se pueda reanudar esta industria en los Estados Unidos.

“A partir de hoy, las ligas deportivas profesionales de Nueva York pueden comenzar los entrenamientos de primavera”, escribió Cuomo en sus redes sociales. Asimismo, detalló que el martes todas las veterinarias del estado tendrán permitido abrir sus instalaciones y retomar sus actividades.

New York Governor Andrew Cuomo announces effective today that all professional sports teams in the state can begin training camps while following the appropriate health protocols.

