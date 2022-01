Andrés Pérez Novato del Año sigue en NASCAR Challenge.

Andrés Pérez de Lara que se consagró como “Novato del Año” en NASCAR Challenge en 2021 dijo que estudia ofertas para esta temporada y que continuará en la categoría.

“Creo que todos estamos en la busca de patrocinios porque el año apenas comienza y en mi caso ver que es lo que más conviene para el 2022”, manifestó.

El piloto capitalino se siente muy contento con lo realizado en 2021 donde obtuvo el título de “Novato del Año” y sobre todo porque en algunas carreras estuvo disputando los primeros lugares con pilotos de la Peak.

“Aprendí mucho y creo que ya estoy listo para colocarme entre aquellos que estarán disputando el campeonato. Correr junto con los pilotos de Peak nos enseñó bastante a los jóvenes y además volvió a las carreras, muy espectaculares”, aclaró.

Sobre el hecho que su padre Ricardo Pérez de Lara haya conquistado varios campeonatos en diferentes categorías de México y del extranjero lo presiona, manifestó. “De ninguna manera, por el contrario eso me incentiva, platico mucho con él, siempre me aconseja, sé escucharlo y eso me ayuda mucho”.

Respecto a la categoría dijo que la Challenge adquirió un nivel de competitividad muy bueno. “Hay pilotos que les estamos dando mucha batalla a los de la Peak, eso no solo nos impulsa a nosotros sino también a aquellos que tienen muchos años y destacan en el automovilismo deportivo mexicano”.

Por último Andrés Pérez de Lara dijo que espera con ansias el inicio de la temporada en Guadalajara. Y que le agrada que la organización esté estudiando el regreso o la incorporación de nuevas plazas en el calendario. Además de tener de nuevo público en las tribunas, siempre y cuando el aspecto sanitario así lo permita.

