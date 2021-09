Andrés Lillini asegura que Talavera se vacunará contra el COVID-19. Andrés Lillini salió a atajar los rumores sobre Alfredo Talavera y su postura antivacunas, en relación a las inoculaciones para minimizar los riesgos de contagio de COVID-19, y aseguró que el veterano guardameta de los Pumas se inmunizará contra el virus SARS-CoV-2.

"Sé que va a vacunarse. Es un tema totalmente personal, él me dijo que lo hará en estos días y así me quedo tranquilo. Es un tema personal"



“Es un tema muy particular, sé que [Talavera] lo va a hacer, estuve hablado con él y sé que va a vacunarse, pero es un tema completamente personal”, dijo Lillini al ser cuestionado sobre el estatus de vacunación de Tala.

Asimismo, el estratega de los Auriazules detalló que al interior de su familia no piensan recibir una dosis para inmunizarse contra el coronavirus, sin embargo, aclaró que él ya se recibió su vacuna para esta enfermedad.

Andrés Lillini asegura que Talavera se vacunará contra el COVID-19 tras declinar anteriormente las dosis

“Más que nada uno se preocupa por la salud del ser humano, pero no he tenido grandes charlas del tema, él me ha dicho que lo hará en estos días. Pero no tengo una postura porque en mi casa no se vacunan, pero yo sí estoy vacunado”, agregó.

En su columna del diario Récord de este martes, el periodista conocido como El Francotirador reveló que Talavera no cree que las vacunas sean suficientes para acabar con la pandemia de COVID-19. Asimismo, detalló que cuando estuvo convocado con la Selección Mexicana, el portero de los Pumas declinó recibir una dosis.

Tras su estadía con el Tri, Tala se contagió de coronavirus y causó baja unos días de los Auriazules. Los Pumas son uno de los equipos que han tenido varios casos de esta enfermedad en las últimas semanas.

