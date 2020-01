Andrés Guardado podría perderse varias semanas por lesión

View this post on Instagram

Hoy toca despedirme de @edelpoficial que me abrió las puertas no solo como Club si no que también como un lugar para reencantarme con muchas cosas del fútbol que tenía postergadas. Esa puerta se le abrió a mi familia y a quienes me rodean con tremenda generosidad. Por eso es que solo me queda dar las gracias al Club por haber confiado en mi, espero haber retribuido de la mejor manera, a cada uno quienes lo componen y cada jornada de entrenamiento la hicieron más agradable, aportando desde con un saludo de buenos días hasta con una instrucción o corrección. Obviamente agradecer a los hinchas Pincha que siempre me demostraron su cariño y me empujaron a dar el máximo por ésta camiseta, porque su historia e hinchada lo merecen y la llevaré siempre en una parte de mi historia personal, han ganado un hincha más. Qué la pelota siga rodando y ya nos volveremos a ver. Abrazo a todos!!🦁 🇦🇹 @adidascl @edelpoficial