Andrés Guardado defiende a Diego Lainez en Betis.

El mexicano Andrés Guardado habló de la nueva tarea del Real Betis en la temporada, que será “limpiar la cabeza y la imagen de lo hecho el año pasado”. Por su naufragio hasta la 15a posición en LaLiga y destacó que Diego Lainez “por algo está aquí”.

Este viernes, el club verdiblanco confirmó dos caso de COVID-19 en su grupo de trabajo, aunque no especificó si se trata de un futbolista o de alguien que trabaja en el entorno del equipo.

🤴🇲🇽🗣 "No podemos venir con la cabeza infectada de lo que pasó la temporada pasada. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva con el nuevo entrenador y limpiar esa imagen que dimos muchos de nosotros" pic.twitter.com/DjDqlFtqjs — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 14, 2020

El objetivo del Betis era poder pelear por las competencias europeas, pero no pudo ser la campaña pasada. Por ello en la conferencia de prensa a distancia, Guardado se dijo dispuesto a “poner al Betis donde se merece”, aunque también dijo que es “más partidario de actuar. Y de demostrar el compromiso dentro del campo” porque a “las palabras se las lleva el viento”.

“No podemos venir con la cabeza infectada de lo que pasó la temporada pasada”. dijo Guardado. “Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva con el nuevo entrenador y limpiar esa imagen que dimos muchos de nosotros”.

El jugador que está cerca de los 34 años no cayó en la trampa de hablar de contrataciones que no han llegado. Desmarcándose porque al no ser director deportivo, pero como capitán del equipo si va “a muerte con todo el que sea parte de la plantilla. El que está y el que pueda venir” para “ayudar a sacar la espinita del año pasado”.

Siempre hay una atención especial por Diego Lainez su compatriota a quien dijo le tiene plena confianza pues "por algo está aquí" y despues de año y medio en el club bético "demostrará que está preparado para jugar en el Betis".

La ilusión con la que trabajan a pesar de la pandemia por el coronavirus no quedó fuera de la vista del mexicano, porque aunque se les obligó a cambiar el protocolo los primeros días, espera aprovechar la temporada para trabajar y tener menos problemas físicos para la próxima campaña.

“Tenemos que estar preparados para estar a la altura de la exigencia. No voy a descubrir a (Manuel ) Pellegrini “. Dijo de su entrenador, “que tiene mucha experiencia y se refleja desde la primera palabra, pero es pronto para saber la diferencia con otros técnicos. No me gusta comparar, nadie tiene una varita mágica”, añadió Guardado.

El tapatío sabe que juega en un club donde “la presión se siente en redes sociales, con la afición o en las calles de Sevilla”. Lo que es algo que debe “manejar cuando te pones esta camiseta”, por eso insistió que es “partidario de menos hablar y de más actuar”.

