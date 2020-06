Andrés Fassi revienta a Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio aseguró hace unos días que la Selección Mexicana necesita mejores jugadores para competir con las naciones grandes del futbol. Desde que realizó sus comentarios, al técnico colombiano le han llovido un gran número de críticas y reproches de personajes del balompié nacional.

⚽️ 🇲🇽

“Yo si estaba preparado para enfrentar a Brasil, los jugadores no”: Juan Carlos Osorio. Cómo calificarías estas declaraciones del DT colombiano??? 1- Polémicas

2- Soberbias

3- Fuera de tiempo

4- Reales

5- Todas las anteriores ???

6- Humo — Pablo Mariño (@PabloFMarino) June 1, 2020

El más reciente en tundir a Osorio fue Andrés Fassi, vicepresidente deportivo de Pachuca, quien cuestionó la capacidad del cafetalero para haber estado al frente del Tri.

Fassi se pregunta, ¿Él qué les respondió? 🤔 El cuerpo técnico es fundamental ☝🏻https://t.co/VghXRRrwrV — Esto en Línea (@estoenlinea) June 1, 2020

“Si de repente un entrenador le hace una pregunta a su plantel y el plantel no responde, hay que preguntarse dos cosas: ¿ese grupo de jugadores tiene la capacidad para enfrentar un partido como este? También está la otra pregunta: ¿Si ese entrenador tiene la capacidad para estar en ese momento dirigiendo a ese equipo? Porque todo lo que es motivación y todo lo que es convencimiento al grupo de jugadores tiene que ver más con el entrenador que con los jugadores”, expresó Fassi.

Andrés Fassi revienta a Juan Carlos Osorio y cuestiona su capacidad por haber entrenado a la Selección Mexicana

Pese a esto, el argentino mencionó que Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores más preparados que ha conocido, sin embargo, señaló al colombiano le falta poder convencer a sus futbolistas en los momentos “trascendentales”.

Las contundentes palabras de Juan Carlos Osorio 😱💥https://t.co/RASl2HakmJ pic.twitter.com/VNGtoSGXda — Futbol Picante (@futpicante) May 30, 2020

“Yo he hablado mucho con él, muchas horas he hablado de futbol con él y pienso que es uno de los técnicos más estudiosos que he conocido en materia de futbol y tal vez uno de los argumentos a mejorar por él, justamente está en la dinámica que él pueda tener del convencimiento del jugador, el jugador tiene que tener ese convencimiento para jugar el partido de tanta trascendencia en Octavos de Final contra un equipo como Brasil, que sabemos tiene jugadores de gran nivel”, concluyó.

¡EXACTAMENTE! Juan Carlos Osorio siempre sera un gran entrenador. Un DT Menospreciado, insultado e infravalorado. El que no sabe de futbol, lo critica. La mentalidad del futbolista Mexicano fue mediocre ¡Siempre! Salvo grandes excepciones, si no me creen, pregúntele a Menotti. pic.twitter.com/wCu4iRZUWu — Miss Chanandler Bong (@ChanandleerLJ94) May 31, 2020

Juan Carlos Osorio reveló que los seleccionados mexicanos guardaron silencio cuando les preguntó si estaban listos para medirse ante Brasil, en los octavos de final del Mundial 2018, y aseguró que difícilmente se le podía competir a la Verdeamarelha por la diferencia de talento entre ambos planteles.

Síguenos en Twitter @ElDictamen