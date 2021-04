Andrea Pirlo responde a amenazas de la UEFA por la Superliga. La UEFA determinó el viernes no tomar represalias contra Real Madrid, Chelsea y Manchester City por su participación en la creación de la Superliga de Europa, sin embargo, esto no significa que no lo hará en el futuro. Ante esta posibilidad, Andrea Pirlo, entrenador de los Bianconeri, aseguró que no “tienen miedo” por las amenazas de Aleksander Ceferin.

"ESTAMOS TRANQUILOS POR LO QUE DECIDIRÁ LA UEFA" Andrea Pirlo no tiene miedo de que la UEFA excluya a Juventus de la Champions League como castigo por el lanzamiento del proyecto de la Superliga europea.https://t.co/zkU9tF2YVC — ESPN Chile (@ESPNChile) April 24, 2021

“No tenemos miedo por eso (eventual exclusión de la Liga de Campeones), estamos serenos y concentrados en lo que debemos hacer. Nuestro trabajo es este y estamos convencidos de poder alcanzar nuestros objetivos. Estamos tranquilos por lo que decidirá la UEFA”, declaró Pirlo por las posibles sanciones que podría enfrentar el equipo por mantenerse firme en la idea de continuar en el torneo.

#Superliga Andrea Pirlo no teme sanciones contra la Juventus tras su participación en el proyecto fallido de la liga que tuvo al presidente Andrea Agnelli como uno de sus principales artífices.⚽️🇪🇺https://t.co/8VslPzssoP — ABC Deportes (😷) (@ABCDeportes) April 24, 2021

Asimismo, el entrenador de la Vecchia Signora dio un espaldarazo al presidente del club, Andrea Agnelli, quien fue señalado por ser uno de los líderes y promotores para crear la Superliga y por lo que ha sido criticado por los medios de comunicación, directivos de otros clubes y aficionados.

Andrea Pirlo responde a amenazas de la UEFA por la Superliga de Europa

“Le vi sereno, es normal que se haya hablado mucho de él y seguirán hablando de él. Pero está sereno, sabe lo que tiene que hacer. Trae gran entusiasmo cada vez que viene al campo y nosotros estamos tranquilos”, agregó.

Andrea Pirlo no teme sanciones contra Juventus por proyecto fallido de Superliga europea. "Estamos serenos respecto a las decisiones de la UEFA". https://t.co/lN2rI3XWsf — Revista Vistazo (@revistavistazo) April 25, 2021

Este domingo, Juventus rescató un empate ante Fiorentina y se mantuvo en la tercera posición de la Serie A, empero, podría salir de los primeros cuatro puestos si se combinan triunfos de Atalanta y Napoli, por lo que ha puesto en peligro su participación en la próxima edición de la Champions League.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen