Andrea Pirlo niega que vaya a renunciar a Juventus. Juventus se fue goleado este domingo en su estadio por Milán por marcador de 0-3, en un partido que tenía implicaciones directas por un puesto para la próxima edición de la Champions League. Tras la derrota, Andrea Pirlo rechazó que vaya a presentar su renuncia y garantizó su estadía en el club hasta que la directiva diga lo contrario.

Ahora mismo, a falta de 3 jornadas para que finalice la Serie A, la Juventus está fuera de zona de UEFA Champions League. El equipo de Andrea Pirlo es QUINTO de la clasificación general. El boleto que tienen en estos momentos es para la UEFA Europa League. CAOS BIANCONERO. pic.twitter.com/dNpYikWJNj — Invictos (@InvictosSomos) May 9, 2021

“Es difícil de explicar, muchas cosas no funcionaron. Cuando pierdes 0-3 un partido tan importante hay que hacer varias consideraciones. No, (no pienso dimitir), empecé con mucho entusiasmo y sigo. Trabajo en un gran club, sabía que tendría dificultades, pero creo que podemos salir del momento difícil. Seguirá haciendo mi trabajo hasta que se me permitirá”, dijo Pirlo en entrevista con Sky Sports.

Andrea Pirlo seguirá en la Juventus "hasta que se me permita" https://t.co/xEt7pIStiz — Antena 2 Deportes (@Antena2RCN) May 9, 2021

A pesar de contar con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, el director técnico de la Vecchia Signora aseguró que pensaba en contar con un equipo y proyecto distinto. “Tenía un proyecto distinto, pensaba tener a un equipo distinto, trabajé en algunos aspectos, a veces nos fue bien, otras mal. Estoy convencido de que cuento con un óptimo equipo”, agregó.

Andrea Pirlo niega que vaya a renunciar a Juventus y asegura que seguirá hasta que el club lo decida

Por último, Andrea Pirlo rechazó que los jugadores del equipo no lo apoyen o quieran y aseguró que no puede reprochar nada a sus futbolistas.

Andrea Pirlo seguirá en la Juventus "hasta que se me permita" https://t.co/JpSqF6x7nS pic.twitter.com/57T9dHNV6P — RCN Mundo (@rcnmundo) May 9, 2021

Juventus cayó al quinto lugar al permanecer en 69 unidades y en este momento quedaría fuera para la edición 2021-2022 de la Champions League. Los Bianconeri están una unidad detrás del último boleto a este torneo, que ostenta Napoli.

