Andrea Pirlo expresa su felicidad por dirigir a Juventus. Un día después de ser nombrado el nuevo entrenador de Juventus, Andrea Pirlo se manifestó en sus redes sociales y no ocultó su alegría por su primera oportunidad en los banquillos. El exjugador de la Selección de Italia aseguró que se siente feliz por haber sido contratado por la Vecchia Signora y se declaró listo para empezar esta faceta de su vida en el futbol.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) August 9, 2020