Andrea Pirlo defiende a Cristiano Ronaldo por su polémico viaje. Ante la polémica que desató una foto de Cristiano Ronaldo en la que presumía un viaje que realizó en plena pandemia de COVID-19, Andrea Pirlo, entrenador de Juventus, aseguró que el delantero portugués puede hacer lo que quiera en su tiempo libre, con lo que minimizó el hecho.

Para Pirlo: Cristiano Ronaldo "puede hacer lo que quiera en su tiempo libre" 🗣https://t.co/xdgyigkr21 pic.twitter.com/vzggXepg4v — Futbol Picante (@futpicante) January 29, 2021

“Ronaldo tenía el día libre, puede hacer lo que quiera en su tiempo libre. Fuera del campo somos ciudadanos libres y cada uno tiene sus propias responsabilidades”, declaró el estratega de la Vecchia Signora.

🇮🇹🧐LO INVESTIGAN



Las autoridades de Italia están investigando a Cristiano Ronaldo y a su esposa Georgina Rodríguez por romper las normas contra el COVID-19, pues pasaron días en Courmayeur en Valle de Aosta aunque estaba prohibido salir de Piamote, región en la que viven pic.twitter.com/EXeGhauoT5 — TUDNRadio (@TudnRadio) January 28, 2021

En medio de esto, la policía de Aosta investiga si CR7 y Georgina Rodríguez, novia del futbolista, violaron alguna norma sanitaria, después de que la pareja subiera un video a las redes sociales y posteriormente lo borrara.

La polémica publicación Ronaldo y Rodríguez despertó la furia de los usuarios de redes sociales después de que se conociera que la pareja había pasado un par de días en Courmayeur, en donde disfrutaron del paisaje nevado. Sin embargo, la reacción de los seguidores de CR7 ocasionó que desapareciera el post.

El portugués, que superó la enfermedad el año pasado, viajó entre las regiones de Piamonte y Valle de Aosta, una situación prohibida por el gobierno italiano https://t.co/xfApuzuI4A — HispanoPost (@hispanopost) January 29, 2021

Cristiano Ronaldo no jugó en el partido de media semana de Juventus en la Coppa Italia, ante Spal, y viajó junto a Georgina Rodríguez al valle de Aosta para festejar el cumpleaños de su novia. Esta no es la primera vez que el delantero está en el ojo del huracán por romper las reglas del confinamiento. Hace algunos meses, viajó de Portugal a Italia pese a estar contagiado de COVID-19 y ocasionó la molestia de las autoridades por no solicitar permiso para ingresar al país en esas condiciones.

