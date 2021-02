André Villas-Boa renuncia a Marsella. Unos días después de que una increíble y violenta protesta provocara la suspensión del juego entre Marsella y Rennes, Andrés Villas-Boa, entrenador de Olympique, presentó su renuncia al equipo de manera carácter irrevocable. El portugués señaló que hasta el momento no ha recibido una respuesta de la directiva, a la cual acusó de fichar a un futbolista que no pidió.

“He presentado mi dimisión a la dirección, todavía no tengo respuesta”, declaró el técnico en conferencia de prensa. Villas-Boa aclaró que continuará al frente de Marsella hasta que “la dirección le deje” partir de su puesto.

El lusitano develó que tiene “discrepancias” con la directiva de Olympique y aseguró que no quiere nada del club, ni dinero, que solo busca “irse”. “No quiero nada del Marsella, no quiero dinero. Solo quiero irme por mis discrepancias con la política deportiva. Es una pena llegar a esto”, añadió.

André indicó que el origen de su disgusto es la llegada de Olivier Ntcham, quien fue fichado proveniente de Celtic, a quien señaló de no “querer”. Además, el entrenador indicó que el futbolista no estaba en su lista de posibles refuerzos. “Es una decisión que se tomó sin mi consentimiento, la he conocido esta mañana al leer la prensa. Es un jugador que dije que no quería, no estaba en mi lista”.

André Villas-Boa confirmó que estará presente este miércoles en el banquillo de Marsella cuando el equipo se mida ante Lens. Su futuro inmediato tras el partido dependerá de la respuesta que dé la directiva a su renuncia pública.

El portugués gozó de éxito en su primera temporada con el club al clasificar a la Champions League, sin embargo, en su segundo año todo ha sido diferente. Olympique fue eliminado en la fase de grupos de este torneo y se ubica actualmente en la novena posición de la Ligue 1 con 32 puntos, a 10 unidades del último boleto para la siguiente edición de la Liga de Campeones.

