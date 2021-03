André-Pierre Gignac quiere ser directivo de Tigres. Hace algunas semanas, André-Pierre Gignac renovó su contrato por tres años más con Tigres, con lo que prácticamente concretó su despedida del futbol como jugador de este club. Sin embargo, el francés no piensa en deslindarse de los Universitarios y reveló que espera recibir una oportunidad para convertirse en directivo del equipo una vez que cuelgue los botines.

🎙️|André Gignac: "Es algo difícil de explicar, pero no me quiero ir" pic.twitter.com/ANjjXyVsco — #SiempreAl10 (@Jcmn1412) March 17, 2021

“Vamos a ver cómo me siento, no quiero terminar dando lástima, en la banca y sin hacer goles, hasta que mis piernas respondan voy a estar listo. Después de futbolista quiero aprender y si me dan la oportunidad ser directivo en el club. No se puede explicar, ya no me quiero ir”, declaró Gignac en entrevista con la cadena TUDN.

▶️ 'Quiero ser directivo de Tigres'; Gignac una vez que termine su carrera de futbolista https://t.co/TUM3kEiwgy pic.twitter.com/uaHb8IoKz7 — MedioTiempo (@mediotiempo) March 17, 2021

André-Pierre reiteró su alegría por poder garantizar su continuidad en el equipo que lo llevó al estatus de ídolo. “Feliz de de poder seguir haciendo historia en la institución. Para mí era importante terminar mi carrera aquí. La verdad estoy muy contento”, añadió durante la conversación.

Asimismo, reveló que desde que recibió la propuesta de jugar en la Liga Mx le resultó atractiva y no pensó dos veces el resto de sus ofertas, una de las cuales provino del balompié asiático.

Gignac sobre su futuro: “Después de mi carrera quiero aprender, ser directivo en el club, es algo que no se puede explicar, ya no me quiero ir” pic.twitter.com/rznD5CeSBA — Rafael Rivera (@RafaDato2) March 17, 2021

“Yo necesitaba algo diferente, cinco años en Marsella, es el doble de tiempo, es muy complicado. No tengo miedo que es club más grande de Francia, es el club de los franceses. Recibí ofertas de Europa, Asia, pero cuando llegó la llamada de México hubo un clic y dije ‘vamos’”, concluyó.

