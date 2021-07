André-Pierre Gignac no festejará si anota ante México en Tokio 2020. A escasos días del debut de Francia en el torneo de futbol de los Juegos Olímpicos, André-Pierre Gignac habló sobre la Selección Mexicana Sub-23, el primer rival de los galos. El atacante de los Tigres aseguró que si llega a marcar en ese partido no festejaría, debido a que se siente un mexicano más.

André Pierre Gignac sobre si llega a jugar contra México en Juegos Olímpicos: "No creo (festejar si anota). Es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre". QUÉ GRANDE! pic.twitter.com/6CAQ74PqzO — Tiempo Extra Oficial (@TiempoExtraOff) July 6, 2021

“No creo (festejar si anota). Es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre, así que va a ser un partido muy especial para mí”, declaró el francés previo a su viaje para concentrarse con la selección de su país.

Gignac aseguró que México lleva un “equipazo” para disputar el torneo de futbol de Tokio 2020 y mencionó que podrían repetir como campeones olímpicos. “Es un equipazo el que tienen, sé que van a hacer todo para pasar la primera ronda y hacer una cosa increíble como en el 2012… va a ser un grupo de los complicados”, añadió.

Finalmente, el Bómboro aseguró que está triste por dejar a los Tigres a escasos días del inicio del Apertura 2021, pero mostró su alegría por poder disputar los Juegos Olímpicos, el único certamen que no había jugado con Francia.

“Yo les dije que estoy feliz y al mismo tiempo triste porque no quería irme, pero una selección no se puede rechazar. Es la única competición que no he jugado, era importante; lo veía en la tele cuando era joven y chiquito, ahora es más un objetivo que un sueño”, concluyó Gignac.

