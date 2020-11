André-Pierre Gignac desea entrenar a Tigres. André-Pierre Gignac escribió su nombre en la historia de los Tigres y se convirtió en una leyenda de la institución de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Conocedor de su importancia en el club, el francés aseguró que no planea regresar a Francia y reveló que desea continuar el equipo más allá de su retiro.

¡QUIERE SER TÉCNICO! 🤓 "Mi idea es estar en un futuro en el cuerpo técnico de Tigres y apoyar con mi experiencia al equipo” – André-Pierre Gignac pic.twitter.com/70SREhEKfi — Analistas (@_Analistas) November 4, 2020

En un video compartido en sus redes sociales, el Bómboro develo que buscará ayudar a los Felinos una vez que cuelgue los botines como entrenador o directivo, faceta en la que está interesado incursionar.

“No tengo planes de regresar a Francia. La idea es poder ayudar con mi experiencia y trabajar en el club (Tigres), pasar los títulos para ser entrenador o directivo, es algo que me gustaría”, expresó Gignac en el video.

André-Pierre Gignac desea entrenar a Tigres una vez que se retire

Acerca de la fecha de su retiro, el máximo goleador en la historia de los Universitarios mencionó que aún no tiene decidido cuándo dejará las canchas. A pesar de esto, André-Pierre detalló que no desea retirarse como un jugador suplente o que ya no tenga las cualidades físicas para competir con sus rivales. “Yo vivo al día, partido tras partido, pero lo que quiero es retirarme bien, no me quiero retirar siendo banca y no poder avanzar en la cancha y estar lento. Solo es eso lo que está en mi cabeza”, añadió.

⏯VIDEO: Gignac sorprendió cantando canciones de la BANDA MS mientras comía Chile https://t.co/1bwtvWVyFx pic.twitter.com/wETg6LD1rf — MedioTiempo (@mediotiempo) November 4, 2020

André-Pierre Gignac ha marcado 136 goles desde que llegó a Tigres en el Apertura 2015, ha ganado dos títulos de goleo y ha levantado en cuatro ocasiones el campeonato de la Liga Mx.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.