André Marín revela la enfermedad que padece. Luego de llamar la atención de las redes sociales debido a su imagen, André Marín reveló que sí está enfermo. El comentarista de Fox Sports confesó que se encuentra en ‘perfecto estado’ pero que hace poco lidió con una fuerte enfermedad.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que André Marín informó a sus aficionados que sufrió una severa infección gastrointestinal. El analista comentó que debido a ello fue que bajó notablemente de peso.

“Les quiero comentar que estoy en perfectas condiciones, tuve una infección gastrointestinal muy fuerte desde el año pasado y afortunadamente mis médicos me lograron sacar adelante en base a un tratamiento con antibióticos. Incluso estuve unos días en el hospital. Si bajé de peso indudablemente pero estoy en plena fase de recuperación”, mencionó.

Marín compartió que lleva dos semanas en casa donde ha podido disfrutar a su familia.

“Espero que se estén cuidando, que le hagan caso a las autoridades, yo ya llevo dos semanas aquí metido en casa, jugando con los niños, jugando con mi esposa, pero en perfectas condiciones”, añadió.

Asimismo, en el vídeo colgado por Marín aparece el doctor Carlos Benjamín González, encargado de la salud del comentarista.

“Lo atendimos por un cuadro infeccioso gastrointestinal del cual salió avante, prácticamente está dado de alta al respecto y ahora le deseamos que se siga recuperando”, explicó el doctor.

Desde que André Marín planeo la salida de José Ramón de la televisora del Ajusco, Christian Martinoli ha dejado ver su molestia con el que ahora funge como el titular de La última Palabra en Fox Sports.

”Digamos que tenemos incompatibilidad de caracteres. Conforme a la relación laboral que hemos tenido con André ha sido estrictamente. Con otras tantas personas tengo una relación más allá de lo laboral y con André Marín la tengo simplemente del trajo para adentro”, explicó Martinoli en una entrevista.

““Tenemos distintos intereses él y yo. No voy a juzgar si lo de él es bueno o malo pero estrictamente yo con la forma de pensar de André. En muchas cosas no comparto, me dedico a trabajar cuando me toca trabajar con él, y trato de hacerlo de la mejor manera. Espero que él haga lo mismo”, abundó.