Andre Gray: “Por ser negro piensan que soy futbolista, rapero o traficante de drogas”. El brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis ha sensibilizado al mundo del deporte. Andre Gray, futbolista del Watford de la Premier League, reveló las ocasiones en las que ha sido víctima de racismo. Además, confesó que la discriminación racial no solo afecta a Estados Unidos.

En charla con ‘The Guardian’, Gray alzó la voz para combatir la discriminación racial y aseguró que en Inglaterra los estereotipos siguen muy marcados y la gente lo suele juzgar por su color de piel.

“Ni siquiera puedo contar cuántas veces me han detenido. No puedo contar cuántas veces he ido a un club y no he entrado, cuántas veces un guardia de seguridad me ha seguido por una tienda. No puedo contar cuántas veces alguien me ha preguntado si soy futbolista porque salí de un cochazo. Mira, al final del día, soy tres personas en este país: futbolista, rapero o traficante de drogas. Esto es así”, detalló Andre Gray.