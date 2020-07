Andre Blake portero de Philadelphia honra a George Floyd.

Lució su camiseta con el apellido ‘Floyd’ en el dorsal ante NYCF en la MLS.

Andre Blake, futbolista jamaiquino de Philadelphia Union, para el encuentro de la MLS is Back ante NYCF salió con una vistosa camiseta color naranja fosforecente donde sobresale el apellido de ‘Floyd’, a modo de protesta por el asesinato a George Floyd en en mayo del año en curso.

“Juntos como uno. Todo nuestro equipo llevará estas especialidades. #EndRacism espinilleras durante #MLSisBack torneo y más allá”.

Together as One 👏🏿👏🏾👏🏽👏🏼👏🏻 Our entire squad will be wearing these specialty #EndRacism shin guards during #MLSisBack tournament & beyond.#DOOP pic.twitter.com/mGZ4gT9MZv — PhilaUnion (@PhilaUnion) June 26, 2020

El guardameta se une a las múltiples inconformidades que han surgido. En el regreso de la MLS con el certamen “MLS is Back” se está disputando el segundo encuentro, pero la unión entre deportistas está latente.

En todos los deportes, las manifestaciones e inconformidades se han mostrado de distinta manera, hincándose en el campo de juego piddiendo por la importancia de las vidas de atletas de raza negra o incluso portando camisetas, brazaletes o todo tipo de artículos con la palabra “Black Lives Matter” o “LBM”.

Mientras que “el portero del Philadelphia Union, Andre Blake, usa una camiseta en honor de George Floyd”.

Philadelphia Union goalkeeper Andre Blake wears a jersey in honor of George Floyd ✊🏾 pic.twitter.com/9RMUeObDBp — The Undefeated (@TheUndefeated) July 9, 2020

Así continuará la MLS y, seguramente, a lo largo de la competición veremos más iniciativas por parte de equipos y futbolistas en la lucha por la igualdad de género.

“Nuestros jugadores se unen”.

Our players stand together. One name too many. pic.twitter.com/tPoR8DWveN — PhilaUnion (@PhilaUnion) July 9, 2020

Finalmente Carlen Carr twitteó. “Gran respeto a los increíblemente talentosos. @warrenspeak para diseñar todas las camisas, máscaras personalizadas y letreros / iconos de letreros BLM LED que viste alrededor del campo 2 noches para el poderoso 8:46 por @BPCMLS”.

“NEGRO TODO EL TIEMPO”, “EL SILENCIO ES VIOLENCIA” Y “NEGRO Y ORGULLOSO”.

Big respect to the incredibly talented @warrenspeak for designing all of the shirts, custom masks & BLM LED sign boards/icons you saw surrounding the pitch 2night for the powerful 8:46 by @BPCMLS 🗣 “BLACK ALL THE TIME,” “SILENCE IS VIOLENCE” & “BLACK & PROUD.” #MLSisBlack pic.twitter.com/D2YgaEr0ME — Calen Carr (@CalenCarr) July 9, 2020

