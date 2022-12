Ancelotti va recuperando jugadores con Real Madrid.

El equipo Merengue se rearma con miras a su duelo contra el Valladolid en LaLiga de España.

Carlo Ancelotti no ha dejado de entrenar con el Real Madrid y cumplieron su tercer entrenamiento con la noticia de recuperar jugadores mundialistas previo a enfrentar al Valladolid en LaLiga de España el viernes próximo.

Los jugadores mundialistas están en su último día de descanso y estarán disponibles a partir de los entrenamientos de este jueves y son el croata Luka Modric, quien jugó el partido por el tercer lugar en Qatar 2022, así como los finalistas franceses Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.

Carlo Ancelotti sólo tiene una baja de cara al siguiente encuentro y es el hispano-dominicano Mariano Dïaz quien tiene un esguince de tobillo que sufrió en el partido de preparación que jugaron contra el Getafe el viernes pasado y se ejercita por separado en el gimnasio.

Aún se le puede ver con el tobillo inflamado, pero sigue trabajando para recuperarse y así lo compartió en sus redes sociales.

Finalmente, respecto a los brasileños Vinicius Junior, Rodrigo Goes y Éder Militao, no han dejado sus sesiones de entrenamientos de los cuáles no se han perdido ninguno después de haber participado en el mundial y podrán estar disponibles para el técnico italiano para jugar el último partido de 2022.

