Ana María Macías: Vamos a tener futbol federado.

La Ing. Ana María Macías Juárez presidenta del Club Atlético Veracruz habló sobre la intención clara de que los Piratas ingresen al futbol federado, y si tiene que empezar desde la Liga Premier o Segunda División, desde ahí será.

En charla con Carlos López, en donde Macías Juárez fue reconocida por la Fundación 500 años y la Revista Prestigio Empresarial, que dirige Manuel Cabrera, por destacar en el Ámbito empresarial en Veracruz. Evento que se llevó a cabo en el Hotel Diligencias.

“Nosotros como Atlético seguimos, no quitamos el dedo del renglón de poder jugar en la Expansión, apenas la semana pasada traype de contratar con Gobierno nuevamente para ver cómo vamos, qué sigue, si va a haber la posibilidad o no. Hay una deuda que tiene muy grande como saben, lo que son la administraciones pasadas del futbol de Primera División y eso veta la plaza”.

Ana María Macías aseguró que han tenido ofertas, “también otras franquicias de Expansión se nos han acercado para vendernos sus franquicias y todo, el problema no es la franquicia, el problema es la plaza que está vetada y que hoy por hoy hay unas deudas con federación internacional, entonces no hablo de la deuda en sí, nadamás como Tiburones, sino Estado de Veracruz de administraciones pasada, tres administraciones pasada a la fecha, tienen ciertos cargos y eso imposibilita poder jugar aquí en el puerto”.

Lo cierto es que fue categórica, “vamos a tener futbol federado, aunque iniciemos en Premier. Seguro que tendremos futbol federado y también tenemos toda la intención de estar en Expansión”.

Aclaro que el “Gobierno ha apoyado mucho a Atlético Veracruz, la Federación quiere que regrese ya el futbol a Veracruz. Yo siento que es un esquema de forma, al final se debe dinero a la federación. Y para todo mundo se debe cumplir con los compromisos que se tienen para poder seguir jugando en esta plaza”.

“Es una excelente plaza, más allá de la ciudad, la afición es muy respetuosa, muy amante del futbol. Eso es muy sano, es muy bueno y eso compromete y obliga a tratar nuevamente el futbol a Veracruz. Y si no le toca al Atlético Veracruz y le toca el éxito que regrese Tiburones Rojos, sería extraordinario. Lo importante es que el futbol regrese a Veracruz”.

La Ing. Ana María Macías agregó que “estamos trabajando como Club Atlético Veracruz, nosotros de nuestra parte no ha quedado, tener la ilusión. Lo que si es que no hemos querido competir en otras ligas porque como se ha mostrado, cuesta trabajo construir, que son proyectos disruptivos muy bonitos. Pero informales en este momento. Y con los compromisos que se tiene con jugadores, con familias, con mover a personas, de lugar, de sedes. Pues nosotros decidimos no seguir jugando en ese tipo de formatos y buscar algo más sólido para nuestros jugadores y sus familias”.

