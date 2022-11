Ana Isabel y Vania en top-5 del Women’s Amateur.

Las siete mexicanas están entre las mejores 30 golfistas del torneo continental.

Con total de 213 (-3), la mexicana Ana Isabel González se mantiene en la tercera posición en el Women’s Amateur Latin America (WALA).

Por su parte, Vania Simont escaló al cuarto sitio con 214 (-2) y Clarisa Temelo está en la décima casilla con 219 (+3).

Vania Simont

María José Marín quedó a un paso de la consagración tras la tercera ronda del torneo presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation que se desarrolla en Pilar Golf, Buenos Aires, Argentina.

La colombiana firmó una tarjeta de 68 golpes (-4) y con un total de 206 (-10) aventaja por cuatro a la argentina Valentina Rossi, quien redondeó una buena actuación este sábado con 68 golpes (-4).

Gran acción en el Torneo 40 Aniversario LPRC

Suma Veracruz dos oros más en Paratletismo

“Esta ronda me mantiene tranquila para lo que resta del torneo, estuve cómoda toda la semana con mi juego a pesar del comienzo que no fue tan bueno. Mis segundos tiros están funcionando y el putt muy fino, algo siempre importante en el golf y aún más en esta cancha de greens con mucho movimiento”, dijo Marín.

Sobre la presencia de Annika Sörenstam en la ronda final (la sueca llegó este sábado a Buenos Aires y brindó su ya tradicional clínica de golf con las jugadoras presentes), se entusiasmó: “será un honor tener a Annika mirando nuestro juego, estoy muy feliz. Es muy importante el trabajo que tanto The R&A como Annika están haciendo para el desarrollo del golf femenino en la región”.

María Josė Mariėn

El resto de las jugadoras que representan a la Federación Mexicana de Golf y a la Asociación Mexicana Femenil de Golf se encuentran en el top-30 del tablero. Isabel Amezcua, Lauren Olivares y María Fernanda Martínez comparten el puesto 16 con acumulado de 222 (+6); mientras que, María José Martínez suma 229 (+13), que la ubica en el casillero 27.

María Fernanda Martínez

La campeona de esta edición del WALA tendrá la oportunidad de jugar tres Majors: The Chevron Championship (20 al 23 de abril en The Club at Carlton Woods, Estados Unidos), The Amundi Evian Championship (27 al 30 de julio en el Evian Resort Golf Club, Francia), y el AIG Women’s Open (10 al 13 de agosto en Walton Heath Golf Club, Inglaterra).

