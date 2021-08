Ana Guevara acepta que México no alcanzará meta de medallas en Tokio 2020. Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), reconoció que México no podrá llegar a 10 medallas durante Tokio 2020 al indicar que no existen las condiciones para alcanzar la meta trazada hace algunos meses.

“Ya no tenemos condiciones para las 10 medallas, y de todos los cuartos lugares teníamos contados algunos como posibles metales… no haremos un juicio sumario contra las deportistas, han competido y se han mostrado a la altura del evento, y hay que darle vuelta a la página aunque aún hay participaciones por ver”, declaró Guevara en entrevista con Milenio.

A pesar de esto, la titular de la Conade reconoció la labor que han realizado los atletas mexicanos durante los Juegos Olímpicos y mencionó que los deportistas han estado en la pelea por las medallas, pese a que no han caído muchas.

“El equipo ha hecho un buen trabajo, el desempeño ha sido digno de estar en unos Juegos Olímpicos, y aquí no se vienen a probar ya que es una competencia de alto nivel, y el resultado ha sido que han estado en la pelea de los metales. Si esto hubiera acabado en medallas el número estipulado estaría vigente”, añadió.

Hasta el momento, México suma tres medallas en Tokio 2020, todas de bronce, y aún tiene posibilidades de rescatar alguna presea en futbol, clavados masculinos y en marcha, disciplinas que han dejado metales en el pasado y que son la última esperanza de la delegación de deportistas de nuestro país.

