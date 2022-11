Ana González está a 2 golpes de la punta en el WALA.

La mexicana Ana Isabel González firmó una tarjeta de 69 golpes (-3), que sumado a su 71 del jueves la coloca en la tercera posición del tablero con total de -4 en el Women’s Amateur Latin America (WALA), torneo que se disputa en Pilar Golf, Buenos Aires, Argentina.

La colombiana María José Marín y la venezolana Vanessa Gilly comparten la punta ronda del campeonato organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation. Ambas totalizan con 138 golpes (-6) y aventajan por dos impactos a la mexicana Ana Isabel González.

María José Marín

Si bien son dos las líderes a falta de 36 hoyos, la gran nota de la jornada la dio Marín, quien con 65 golpes (-7) consiguió la ronda más baja en la historia del campeonato.

“Fue un lindo día de golf”, sonrió la futura jugadora de la Universidad de Arkansas apenas entró a la sala de prensa. “Siento mucha felicidad porque mejoré mi juego respecto del jueves. Cuando vi que estaba cerca de la punta al tee del 10 entré en una zona muy positiva en que estuve varias veces este año”, comentó la subcampeona del año pasado.

Inauguran la IV Copa Valle de México

Daniele Orsato el árbitro del Qatar vs Ecuador

Con el viento nuevamente como protagonista y el campo algo más seco por el intenso calor, Majo no sólo firmó la mejor tarjeta del WALA sino también el “tiro del campeonato”: en el difícil par 4 del hoyo 14, desde 157 yardas y con un hierro 6, la pequeña de 16 años hizo águila y coronó una actuación sobresaliente que le alcanzó para recuperarse de un irregular comienzo de semana.

Marifer Martínez

Un rato antes, Gilly había firmado un gran 67 (-5) que la ubicaba en lo más alto en soledad. Siete birdies y dos bogeys fue el saldo positivo de la venezolana que no tuvo un buen debut en el WALA 2021 cuando finalizó en el puesto 52 y su ronda más baja fue de 76 golpes.

Entre las jugadoras mexicanas, Vania Simont saltó al séptimo lugar con global de par, María Fernanda Martínez se ubica décima con +2, Clarisa Temelo decimoquinta con +3, Lauren Olivares decimonovena con +5, Isabel Amezcua vigésimo cuarta con +7 y María José Martínez vigésimo séptima con +10.

Vania Simont

La campeona de esta edición del WALA tendrá la oportunidad de jugar tres Majors: The Chevron Championship (20 al 23 de abril en The Club at Carlton Woods, Estados Unidos), The Amundi Evian Championship (27 al 30 de julio en el Evian Resort Golf Club, Francia), y el AIG Women’s Open (10 al 13 de agosto en Walton Heath Golf Club, Inglaterra).

