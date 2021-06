Ana Gabriela Guevara revira a Paola Espinosa. Ana Gabriela Guevara no guardó silencio ante las duras acusaciones que lanzó Paola Espinosa el martes y le respondió a la histórica clavadista mexicana. La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) aseguró que Espinosa no obtuvo un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque no cumplió con los criterios deportivos exigidos.

“Es un embrollo y en el embrollo no cabe el criterio deportivo. El deporte es marcas, clasificación, tiempos y jueceo y en este caso no le favoreció y no es el chismorreo de lo que ha dicho. Le tengo el respeto como atleta y de las grandes deportistas de este país. Siempre fueron sabidos los criterios”, dijo la exvelocista en entrevista.

La titular de la Conade aseguró que Paola solo hace “pataleos” tras conocer que no obtuvo su boleto para la justa olímpica y recordó que en el pasado la clavadista obtuvo su plaza de manera directa.

“Toda esta inquietud y malestar, porque no la veo más que molesta, me parece que es un pataleo totalmente inerte que no le favoreció, punto. Tenemos que entender que venimos de un año Covid y un año donde no hubo competencias, donde no hubo forma de generar un criterio como en el pasado, aclarando que en el pasado no muy lejano se le otorgó ella plaza directa”, añadió.

Paola Espinosa acusó a Ana Gabriela Guevara de no darle su plaza olímpica por una cuestión de que no la apoyó en el pasado, por lo que dejó entrever que los boletos se otorgan de acuerdo a simpatías.

