Ana Gabriela Guevara no descarta buscar la gubernatura de Sonora. En medio de los escándalos de corrupción y acusaciones de amenazas que rodean su administración en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara habló sobre sus aspiraciones políticas y dejó la puerta abierta para contender por la gubernatura de su natal estado de Sonora en 2021.

¡NO SE NIEGA AL DESTINO! La titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, comentó en charla con RÉCORD, que no se niega al destino respecto a una candidatura para la gubernatura de Sonora en el 2021, aunque aseguró que hoy su compromiso es con la Conade. ✍️@Jocelinflores pic.twitter.com/tLbER4GdVo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 26, 2020

“Si la gente así lo decide será una decisión que en su momento se tomará. Pero a los ilusionistas les encanta escribir el futuro y les encanta hacer análisis del pasado. Yo vivo hoy y trabajo hoy. Lo que venga en el futuro, pues esperar a que llegue el futuro. No puedo escribir el futuro, todo a su tiempo”, declaró la medallista olímpica de Atenas 2004 en entrevista con el diario ‘Récord’.

@AnaGGuevara abandonará la @CONADE a más tardar en septiembre, para contender por @PartidoMorenaMx a @gobiernosonora

Pedirá licencia a su cargo para que, en caso de no ganar, pueda retornar a su cargo.

Sergio Monroy ya opera para reemplazarla al frente del deporte. — Enrique Garay (@quiquegaray) June 23, 2020

Guevara reveló que el proceso electoral para renovar la gubernatura de Sonora comienza en el próximo mes de septiembre, sin embargo, ni confirmo ni descartó si continuará al frente de la Conade para esa fecha. Mientras tanto, la exatleta aseguró que seguirá con su labor en favor de los deportistas mexicano.

“El proceso abierto empieza en septiembre y por eso es que algunos ilusionistas dijeron que yo me voy en septiembre, tendrán bola de cristal, brujos, santeros, no sé qué tendrán pero yo no sé si me voy en septiembre o no. Mientras tanto estoy en el hoy y hoy sigo trabajando en lo que estoy. No futureando, creo que genera mucha ansiedad y genera mucho desgaste el entrar en ese trance de no saber qué va a pasar en el futuro”, añadió.

#ENVIVO🔴| El periodista @rquirrin en entrevista con Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; afirma que es falsa la versión de pedirá licencia para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora 👇 📹 https://t.co/SP1zx04oNM pic.twitter.com/g4EgM4cdzW — Primera Plana Digital (@pplanadigital) June 24, 2020

Ana Gabriela Guevara se convirtió en diciembre de 2018 en la primera mujer en encabezar la Conade. Su administración ha estado envuelta en la polémica en torno a actos de corrupción y más recientemente a amenazas y atentados en contra de unos proveedores que brindaron servicios en 2019 su dependencia.

