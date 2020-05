Ana Gabriela Guevara niega ser investigada en la FGR. Ana Gabriela Guevara rechazó tener conocimiento de alguna investigación en su contra. La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) emitió un comunicado de prensa tras ser denunciada en la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de soborno y extorsión en contra de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V (CIMSA).

La ex atleta aseguró que siempre se ha comportado apegada a la ley y descartó que haya sido citada por la FGR para declarar sobre los delitos de los que es señalada tanto en la FGR como en la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

“Con relación a las notas periodísticas que a últimas fechas se han publicado respecto a los señalamientos de presuntas irregularidades y que incluso se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la República. Quiero puntualizar que siempre me he apegado a la legalidad y he instruido de igual manera al personal de Conade para que así mismo se conduzca. Si existe alguna denuncia, en su momento conoceré de ésta, pero quiero dejar en claro que al día de hoy no existe un citatorio”, expresó Guevara.

Ana Gabriela Guevara niega ser investigada en la FGR y asegura que no ha sido citada por el caso CIMSA

Asimismo, la titular de la Conade aseguró que en ningún momento ha intervenido para otorgar un contrato a una empresa proveedora y afirmó que se han seguido “los procedimientos administrativos y de normatividad correspondiente”.

Ana Gabriela Guevara es acusada, junto con otras seis personas, de pedir sobornos a la empresa de alimentos CIMSA, a cambio de otorgarle un contrato de casi 17 millones de pesos en 2019. Además, la medallista olímpica es acusada por el representante legal de esa compañía de extorsión, tras la conclusión del servicio prestado a la Conade.

