Ana Gabriela Guevara minimiza denuncias en su contra. Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que las acusaciones que enfrenta en el estado de Veracruz por corrupción e intento de homicidio por parte de Rafael Sánchez y Jesús Chaín, propietarios de la empresa de alimentos ‘CIMSA’, son “difamaciones”.

#Deportes | 🚨🚨➡️ Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aseguró que las denuncias sobre supuesto fraude, extorsión e intento de homicidio son difamaciones. Agregó que no entrará en detalles para no entorpecer el proceso legal. pic.twitter.com/YD2B6if0ln — 8Columnas (@8_Columnas) June 26, 2020

“No voy a entrar en detalles porque como dice la máxima de los abogados ‘todo lo que diga puede ser usado en mi contra’. Lo único que te diré es que a la empresa se le rescindió el contrato por ineficiencia en el servicio y por irregularidades que se encontraron durante el proceso. Este intento de quererme difamar o vincular con hechos que son ajenos a la institución, yo no tengo vida en Veracruz, no hago ninguno de los actos en los que se me han querido ligar y he sido paciente en el tema”, declaró Guevara en entrevista con el periódico ‘Récord’.

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, ha sido denunciada por intento de homicidio por Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín, víctimas de un atentado durante la semana pasada https://t.co/yBQOcWlQwv — El Universal (@El_Universal_Mx) June 18, 2020

La medallista olímpica en Atenas 2004 indicó que hasta que no se compruebe lo contrario es “inocente”; y expresó que se encuentra despreocupada de los señalamientos que carga en las últimas semanas.

“Los juzgados están cerrados. Hemos estado con total apertura del proceso y se trata de una difamación total. La empresa tiene derecho a denunciar y a manifestarse pero también yo también tengo derecho como mexicana de defenderme y argumentar y esperar a que prueben los dichos que están diciendo; es un principio del derecho elemental, demandarte y defenderte y hasta que no se compruebe lo contrario yo sigo siendo inocente. No me inquieta ninguno de los hechos”, añadió.

Una más para Ana Gabriela Guevara 😱https://t.co/ML76hhH25n — W Radio México (@WRADIOMexico) June 18, 2020

Ana Gabriela Guevara fue denunciada hace unos meses por presuntamente chantajear y amenazar a los propietarios de la ‘CIMSA’, empresa que ganó una licitación para brindar un servicio entre agosto y diciembre de 2019 a la Conade. Estas mismas personas denunciaron a la exatleta por intento de homicidio; tras ser atacados a disparos en el boulevard Manuel Ávila Camacho en el municipio de Boca del Río, Veracruz, después de reconocer a uno de los atacantes como colaborador de Guevara.

