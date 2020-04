AMLO revienta a Javier Hernández en la mañanera. En su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló acerca de las críticas que ha recibido en las últimas semanas de personajes famosos, por el manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, y aseguró que son “azuzados” por su rivales políticos, a quienes cataloga de “conservadores”.

Critica AMLO a conservadores por recurrir a Derbez, Chicharito y Thalía para criticar https://t.co/LZXAaaTgpt pic.twitter.com/j71yMjZnXL — El Universal (@El_Universal_Mx) April 14, 2020

AMLO se refirió, sin citar su nombre, a Javier Hernández, delantero de Galaxy de Los Ángeles, quien en una entrevista con el periodista Jorge Ramos aseguró que México ha dado “pasos hacia atrás” con la llegada del izquierdista al poder. Ante esto, el mandatario expresó que el ‘Chicharito’ le caía bien porque “nunca” opinaba de temas políticos.

Acusa AMLO por referencia al ‘Chicharito’ Hernández, Thalía y E. Derbez de ser parte de estrategia en su contra “Este deportista me caía bien porque no opinaba…

una artista conocidísima, un comediante conocido forman parte de esta estrategia”: @lopezobrador_ pic.twitter.com/I7hDwKQA09 — Literal México (@literalmexico) April 14, 2020

“Últimamente provocan entrevistas, con un personaje del deporte (Javier Hernández), para que opine mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien, bueno, me sigue cayendo bien, porque no opinaba, incluso antes otros opinaban en lo político y éste se había mantenido con mucha prudencia”, declaró el presidente esta mañana.

AMLO revienta a Javier Hernández en la mañanera por sus críticas al gobierno de México

Asimismo, AMLO aprovechó para recordar que personajes de la farándula como la cantante Thalía y el comediante Eugenio Derbez, a quienes tampoco llamó por su nombre, son empleados en una estrategia para “golpear” el gobierno que encabeza. Ambos personajes han utilizado sus redes sociales para criticar las medidas del sector salud ante la epidemia de coronavirus en México.

¿Thalía, Eugenio Derbez y “Chicharito”? Oposición “utiliza” a famosos para atacarnos: AMLO ➡️ https://t.co/pOeP5xWszs pic.twitter.com/HFcrYMR0Hz — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 14, 2020

“Una artista (Thalía), conocidísima, muy respetable. Un comediante (Eugenio Derbez) muy conocido, con talento, que es un medio utilizado, pero forma parte de esta estrategia general”, añadió López Obrador.

El mes pasado; Javier Hernández dio un duro análisis sobre el mandato de Andrés Manuel López Obrador, en una charla que sostuvo con Jorge Ramos. El delantero de Galaxy aseguró que al gobierno mexicano le “faltan” cosas por hacer e indicó que a su juicio el país va hacia “atrás”.

El nuevo objetivo del odio chairo será el futbolista Javier El Chicharito Hernández. Jorge Ramos ya era. 🤣#RDF #FelizMartes #El9NingunaSeMueve pic.twitter.com/k1UT92kEzI — República de FiFidonia (@RepDeFiFidonia) March 3, 2020

“Hay muchísimas más (cosas) que puede hacer; y yo sí creo que se podría decir que en vez de ir para adelante, vamos un poco hacia atrás”, sentenció el Chicharito, quien fue criticado en las redes sociales por su análisis.

