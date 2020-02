AMLO recibe a los Diamantes de Arizona en Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, recibió esta tarde en Palacio Nacional a Derrick Hall, director de los Diamantes de Arizona, así como a un grupo de ex beisbolistas. La reunión formó parte de la gira que realiza el conjunto para promocionar su serie de temporada regular ante los Padres de San Diego en nuestro país.

A través de redes sociales, tanto AMLO como los Diamantes, se dio a conocer de este convivio, en el que también estuvo presente Edgar González, titular de Probeis. Asimismo, acudieron a la cita ex peloteros como Erubiel Durazo, Rodrigo López, mexicanos que jugaron para Arizona, y Juan Gonzalez, quien conectó el hit que remolcó la carrera del triunfo en el séptimo y decisivo encuentro de la Serie Mundial de 2001 de los Diamantes.

“Nos reunimos con Derrick Hall, director de los Diamondbacks de Arizona. Nos acompañaron Edgar González, Graham Rossini, Erubiel Durazo, Rodrigo López, Josh Rawitch, Miguel Valdés y Luis González, leyenda por batear el hit que dio el triunfo a Arizona en la Serie Mundial de 2001”, publicó AMLO.

Por su parte, la cuenta oficial de Arizona en twitter informó sobre este evento. “Un grupo de Diamantes está en México en avanzada de nuestros juegos ahí en abril. Fue un honor conocer al presidente López Obrador, el más grande aficionado y embajador del beisbol en el país”.

A group of #Dbacks is in México City ahead of our games there in April.

It was an honor to meet with President López Obrador (@lopezobrador_), the country’s biggest fan and ambassador of baseball! pic.twitter.com/5WkJ20zJjw

— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) February 26, 2020