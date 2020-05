AMLO niega avances en investigación contra Ana Gabriela Guevara. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, declaró que aún no hay avances en las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda; en torno a las denuncias de corrupción y extorsión que pesan sobre Ana Gabriel Guevara, titular de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“ No podemos adelantar vísperas”: #AMLO pide no enjuiciar a Ana Gabriela Guevara antes de que las indagatorias den resultados https://t.co/HGj8pv2WkB pic.twitter.com/UxXIIvo3ID — Milenio (@Milenio) May 29, 2020

“Se han hecho estas denuncias, pero no han habido resultados en la investigación, en mi caso, nadie, ni la secretaría de la función pública ni Santiago Nieto (titular de la UIF) me ha dado un expediente sobre la señora Ana (Gabriela Guevara). Cuando hay indicios de corrupción, la instrucción es denuncia en la Fiscalía”, declaró AMLO.

FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGA A ANA GABRIELA GUEVARA, DIRECTORA DE CONADE: LÓPEZ OBRADORhttps://t.co/6RmsTsEUuN pic.twitter.com/2Bki6H9NMq — TRABUCO TV (@TvTrabuco) May 29, 2020

Sobre las acusaciones que carga Ana Gabriela Guevara, López Obrador indicó que se investigarán; sin embargo, descartó que vaya a hacer un posicionamiento alrededor de este caso y se mostró respetuoso del cauce de las investigaciones. “Lo que corresponde a Ana se investiga, no se hacen juicios, no se afecta la dignidad de nadie; no podemos adelantar vísperas, sino afectamos a las personas”, añadió el mandatario.

Hace algunas semanas, se dio a conocer que la mandamás de la Conade fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz; por su presunta participación en una extorsión en contra de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA); la cual ganó un contrato para brindar un servicio a este dependencia durante 2019.

Asegurando que en su gobierno no habrá impunidad y que se investigarán todos los casos, AMLO pidió no hacer juicios sumarios contra Ana Gabriela Guevarahttps://t.co/FwSIlvPvjh — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 29, 2020

Posteriormente; CIMSA denunció ante la Fiscalía General de la República a la titular de la Conade, empero, Ana Gabriela Guevara negó la semana pasada haber sido citada o tener conocimiento de la denuncia. Asimismo, la medallista olímpica rechazó haber favorecido a esta empresa para que ganara la licitación a cambio de sobornos.

