AMLO abandera a delegación mexicana que irá a Juegos Paralímpicos. En un evento celebrado este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Abanderamiento de la Delegación Mexicana, XVI Juegos Paralímpicos Tokio 2020. https://t.co/ks290ZAl4v — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 17, 2021

Al igual que lo hizo con los atletas que participaron en Tokio 2020, AMLO prometió a los paraatletas apoyos económicos una vez que concluyan sus actividades en esta justa y les recordó que los verá una vez más en Palacio Nacional.

Realiza el presidente @lopezobrador_ el Abanderamiento a la Delegación Mexicana que competirá en los Juegos Paralímpicos de #Tokio2020 en Palacio Nacional, encomendándoles la bandera que representa el honor y la integridad de México. @Notimex_TV @Notimex pic.twitter.com/lCFVQpVK7F — Alejandro Garza (@AGarza2021) August 17, 2021

“Todos van a tener un reconocimiento. Los esperamos para reunirnos con todos, todos juntos en el Palacio Nacional, porque les vamos a dar un reconocimiento, a sus entrenadores, a sus médicos. Con presupuesto público vamos a darles su apoyo cuando regresen para que sigan adelante. Y siempre van a tener apoyo de nosotros, porque son un ejemplo para todo México”, dijo López Obrador.

🔴 "Estoy seguro que tendrán una actuación destacada, porque son hombres y mujeres perseverantes, que desafían adversidades y saben conducirse en situaciones difíciles": @lopezobrador_, presidente de México.https://t.co/jh1HaAZBIH — @diario24horas (@diario24horas) August 17, 2021

El presidente no ocultó su emoción y deseo de que México consiga su medalla 300 en la historia de los Juegos Paralímpicos, para lo cual deberá ganar 11 preseas en la edición que dará inicio la próxima semana.

Por su parte, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aprovechó para arremeter contra los críticos de su administración por los resultados obtenidos hace unos días en Tokio 2020.

#ObturadorNoticioso Encabezó @lopezobrador_ "Abanderamiento de la Delegación Mexicana XVI Juegos Paralímpicos Tokio 2020" integrada por 60 atletas paralímpicos (29 mujeres y 31 hombres); les abanderades son

Edgar Barajas y Amalia Pérez.

Edgar Barajas y Amalia Pérez. pic.twitter.com/S2nUxgVS3N — ObturadorMX (@ObturadorMX_) August 17, 2021

“Que no los detenga el pesimismo de unos que dicen saber del tema y no saben. La dedicación y el tiempo no se valora, no se entiende. Es fácil juzgar una centésima, un segundo, un lugar arriba o abajo del podio, pero nadie sabe lo que hay detrás para poder representar al país”, dijo Guevara en su intervención.

🔴 "Desde antes de estar aquí, ya son merecedores de medallas. Por todo el esfuerzo que han hecho con apoyo de sus familias y entrenadores": @lopezobrador_, presidente de México. https://t.co/jh1HaAZBIH — @diario24horas (@diario24horas) August 17, 2021

México participará en los Juegos Paralímpicos con la presencia de 60 atletas, de los cuales 29 son mujeres y 31 hombres. Los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 darán inicio el próximo 24 de agosto y concluirán el 5 de septiembre.

