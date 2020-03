América separa del plantel a Renato Ibarra. Luego de ser acusado por violencia familiar e intento de feminicidio, Club América separó de manera definitiva de su plantel al ecuatoriano Renato Ibarra.

Mediante un comunicado de prensa, América reprobó la conducta de Ibarra quien agredió a su pareja. El ecuatoriano fue aprehendido por las autoridades capitalinas tras una llamada de auxilio el pasado jueves 5 de marzo.

📝 Comunicado Oficial: El Club América separa del plantel a Renato Ibarra. pic.twitter.com/5emB6TlAbM — Club América (@ClubAmerica) March 13, 2020

“El Club América reitera su compromiso absoluto y cotidiano para contribuir a erradicar la violencia de género y a promover una cultura de respeto hacia las mujeres. En este sentido, reprueba tajantemente los actos realizados por el Sr. Renato Ibarra”, reza el comunicado emitido por el América.

“Dado lo anterior, lo que se ha reportada en medios y por parte de las autoridades, se ha determinado separar de manera definitiva del plantel al jugador

El Club América es consciente de la situación de violencia contra las mujeres, por lo que ha promovido varias iniciativas para generar conciencia al respecto como la del pasado fin de semana, titulada #SiemrpreConEllas”, señala el cuadro azulcrema.

El hecho se suscitó en el marco del Día del Día Internacional de la Mujer donde la Liga MX se unió para erradicar la violencia de género. Tras lo acontecido con su futbolista, América afirmó que “todos los jugadores de primer equipo recibirán, por parte de especialistas, cursos de capacitación en: perspectiva de género, situación de la violencia contra las mujeres y nuevas masculinidades”.

Se retracta la esposa de Ibarra

Lucely Chalá, la pareja del futbolista, se presentó a la segunda audiencia contra el ex americanista en el Reclusorio Oriente. En ella, la sudamericana se retracta de su primera declaración ante las autoridades y asegura que el ecuatoriano no la agredió físicamente.

“No, no me agredió físicamente. No recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, expresó Lucely Chalá en la audiencia del futbolista.

“Mi pareja y yo en nuestra habitación comenzamos a tener una discusión en la cual intervino sus familiares y también mi hermana, Karen. Las cosas se salieron de control, hubo empujones, jalones y después nos metimos al vestidor. Seguían los empujones y jalones, me di vuelta para proteger mi vientre y ya no vi nada”, agregó.

SE RETRACTA la ESPOSA de @RenatoIbarraM DICE q el jugador NO LA AGREDIÓ FÍSICAMENTE

Así la audiencia del futbolista del @ClubAmerica

Aunq su declaración en @FiscaliaCDMX está escrita a mano, hoy Lucely aseguró q NO RECUERDA HABER dicho q la agredió físicamente.

El caso se cae! pic.twitter.com/jnZZNsover — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2020

Ibarra, de 29 años, llegó a México para el Apertura 2016 procedente de la Eredivisie. Con América, el ecuatoriano fue campeón en el Apertura 2018, Copa MX Clausura 2019 y Campeón de Campeones 2019.

Previo al incidente, Ibarra no había jugado ningún minuto del presente Clausura 2020 debido a las diversas lesiones que le aquejaron.

