América separa a jugadores que se burlaron de ‘Un violador en tu camino’

América separó a jugadores que se burlaron de ‘Un violador en tu camino’. Omar Lomelí y Osciel Anaya quedaron separados del plantel azulcrema Sub-17 de cara al Clausura 2020

🇲🇽 ¡LÍO EN MÉXICO! Jugadores del Club América – sub17 se mofan del cántico feminista “EL VIOLADOR ERES TÚ”. pic.twitter.com/gRp0yPYQsW — ChiringuitoLatino (@chirilatino) December 4, 2019

A principios de diciembre se difundió en redes sociales un vídeo donde se aprecia a varios jugadores de las América Sub-17, entre ellos Lomelí y Anaya, burlándose del performance “Un violador en tu camino”, tomado como estandarte por grupos feministas de todo el mundo.

La acción de los futbolistas provocó que la Comisión Disciplinaria de la FMF abriera una investigación en su contra. Posteriormente, se les castigó con un partido de suspensión y multa económica.

Además, América informó que los implicados tomarían un curso de perspectiva de género impartido por expertas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Tras su despido, Lomelí borró de su bio en Twitter que era jugador del América y dio RT a un tuit del entrenador español Fran Garrido.

“Futbolista; El fútbol no termina ni empieza en un sólo club….cuando no salen las cosas, o simplemente no encajas en un sitio”.

El fútbol no termina ni empieza en un sólo club….cuando no salen las cosas, o simplemente no encajas en un sitio, no te vengas abajo, siempre habrá una nueva puerta esperando a que la abras para que disfrutes de lo que más te gusta. — Fran Garrido (@frangarr26) December 19, 2019

De igual forma, Omar convirtió en privada su cuenta en Instagram, la misma a través de la cual emitió un comunicado ofreciendo disculpas un día después de haberse hecho público el video de su burla al performance feminista.

