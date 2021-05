América recupera lesionados para la liguilla.

Preocupa situación de Córdova; Aguilera, Cáceres y Henry Martín se alistan para cuartos.

Las Águilas del América aprovechan la semana de descanso con la repesca de la Liga BBVA MX para recuperar a los jugadores lesionados, este es el caso de Sebastián Córdova, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres y Henry Martín.

La situación particular de Córdoba es extraña ya que no ha aparecido desde el primer tiempo del juego ante Olimpia en la Liga de Campeones de Concacaf. Es decir, desde el 15 de abril no juega y se ha perdido un total cinco encuentros donde no estuvo convocado.

Aunque no se tiene la certeza de su lesión, los reportes indicaron una lesión muscular que lo marginaría de las canchas entre cuatro y seis semanas. Por lo que parece ser el futbolista más retrasado en su proceso, eso casi lo descarta al menos para los cuartos de final.

Emanuel Aguilera va avanzado en su recuperación y se espera su regreso a las canchas. Lo mismo para Sebastián Cáceres, quien no estuvo ante Pumas por un problema estomacal.Pero si jugó en Concacaf a mitad de semana contra Portland Timbers .

Finalmente, con Henry Martín, quien padecía una sobrecarga muscular, se ha llevado un proceso cauteloso en su recuperación. Pues desde el juego de Mazatlán en Fecha 12. Se ausentó en siete duelos entre Liga BBVA MX y Liga de Campeones de Concacaf, pero tuvo menos de media hora de juego ante Pumas en la última jornada y contra Portland a media semana.

América recupera lesionados para la liguilla.

Las Águilas se mantienen a la espera de conocer los resultados en el repechaje del futbol mexicano para conocer a su rival en cuartos de final.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen