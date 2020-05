América provocó pelea entre Ricardo La Volpe y Rubén Omar Romano. En 2016, América contrató a Ricardo La Volpe como su entrenador, sin embargo, la llegada del Bigotón a Coapa ocasionó una pelea entre entrenadores argentinos. El ex director técnico de la Selección Mexicana que su fichaje con las Águilas provocó el enojo de Rubén Omar Romano, quien negoció con la directiva Azulcrema para ocupar el banquillo del equipo durante ese torneo.

La Volpe y la verdad sobre haberle quitado el trabajo a Romano en América #LaVolpe | #América | #Romano https://t.co/zJyz6RVCj2 — TUDN USA (@TUDNUSA) May 30, 2020

La Volpe aseguró que desconocía que América tuvo pláticas con Romano, situación que ha tratado explicar a Rubén Omar. A pesar de sus intentos, el Bigotón señala que aún no ha podido aclarar esta situación con su compadre.

‘Romano está enojado conmigo’; La Volpe aclara su llega al América en 2016 https://t.co/xLLCwKUAlU — CloseUP (@CloseUp__mx) May 31, 2020

“Qué bueno que me haces esa pregunta y ojalá que lo escuché Rubén Omar Romano porque varias veces me quise reunir con él cara a cara y quise saber ese chisme. Nunca me dio la cara de sentarse en una mesa porque somos compadres, nunca me dijo nada y ahora que lo escucho me cae el veinte en este tema de por qué Romano está enojado conmigo”, expresó Ricardo Antonio en plática con Félix Fernández.

América provocó pelea entre Ricardo La Volpe y Rubén Omar Romano por la llegada del Bigotón a Coapa

Sobre su contratación con América, La Volpe afirmó que fue buscado por Ricardo Peláez, entonces director deportivo del club, y que en ningún momento fue informado que había otras opciones para llegar a la dirección técnica de las Águilas.

“Estuve cerca de Cruz Azul antes de Siboldi, cerca de América antes de La Volpe” -Rubén Omar Romano 📻 730 AM

📱https://t.co/Qb5Lpir7gh pic.twitter.com/ejuKeB6AoT — W Deportes (@deportesWRADIO) May 27, 2020

“(Ricardo) Peláez me llama por teléfono y me dice que si puedo ir a su casa. Lógicamente yo no sé si había alguien firmado antes, voy a su casa porque yo no me manejo con representantes y me pidieron tres cosas nada más, pero si ellos (América) hubieran tenido en planes a otro me lo dicen ahí mismo que lo van a dialogar o que hay otras opciones como me pasó en Toluca, pero no fue así”, concluyó el argentino.

Síguenos en Twitter @ElDictamen