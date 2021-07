América no registra a Renato Ibarra para el Apertura 2021. Pese a que Santiago Solari dejó entrever la posible estadía de Renato Ibarra con América, la directiva Azulcrema decidió no inscribir al ecuatoriano para el Apertura 2021, por lo que no verá acción con este equipo.

Renato Ibarra y Nico Castillo son descartados por el América para el #Apertura2021 https://t.co/zzrYc9GQz7 pic.twitter.com/vojGTefHdo — Publisport México (@Publisport_MX) July 22, 2021

De acuerdo al portal de la Liga Mx, las Águilas registraron un total de 24 jugadores, en víspera de su debut en el torneo esta noche ante Querétaro, y brilla por su ausencia el nombre de Ibarra. El sudamericano regresó al conjunto de Coapa tras estar un año prestado con Atlas, equipo que no buscó adquirir su carta.

😱 Renato Ibarra no fue inscrito por América para el Apertura 2021 de la #LigaMX 🇲🇽



El tricolor tiene contrato con el #América 🦅; eso quiere decir que se debe desvincular del plantel o irse cedido a otro equipo.#TeloDamosTODO pic.twitter.com/MDzTTOnlK5 — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) July 22, 2021

Ibarra fue cedido a los Rojinegros en 2020, después de que protagonizara un escándalo de violencia doméstica, por el que fue arrestado y encarcelado algunos días. El ecuatoriano agredió a su esposa, motivo por el que los Azulcremas decidieron separarlo de plantel durante el recortado Clausura 2020.

América no registra a Renato Ibarra para el Apertura 2021; también quedó fuera Nico Castillo

Asimismo, América determinó no registrar al delantero Nicolás Castillo que se perderá su tercer torneo con América tras sufrir una trombosis en una de sus piernas. El chileno hizo la pretemporada con las Águilas e incluso vio acción en un encuentro amistoso, más de un año después de su último partido con la institución.

Renato Ibarra y Nico Castillo, fuera de América para el Apertura 2021 https://t.co/eXJ9lXj6YA — MSN México (@MSNMex) July 22, 2021

Otro jugador del que se tenía dudas si sería registrado fue el colombiano Nicolás Benedetti, sin embargo, el Poeta libro el corte y fue incluido en la lista de elementos que podrán participar con América en el Apertura 2021.

América debuta esta noche, en el juego inaugural del torneo, cuando visite a los Gallos Blancos de Querétaro en juego de la fecha 1.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen