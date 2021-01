América no adelantará sus pruebas de COVID-19 pese a brote en Monterrey. Monterrey confirmó varios casos de COVID-19 al interior de su plantel, sin embargo, su rival de la jornada pasada no parece inmutarse por esta situación. De acuerdo a ESPN, América no adelantará sus pruebas de coronavirus y mantiene su plan de examinar a todos sus elementos el jueves.

Según una fuente al interior de las Águilas, el equipo cree que no hay necesidad de apresurar los exámenes, debido a que el virus no se manifiesta en el cuerpo de un posible contagiado hasta tres días después de haber infectado al portador. Los Azulcremas se enfrentaron el sábado, en el estadio BBVA, a varios de los presuntos afectados en la Pandilla.

#MSFutbol ⚽️ | Ante la inminente ola de contagios en el plante de rayados, el equipo dio a conocer que adelantarán sus pruebas Covid-19 para el día de mañana 🧾.



Aún con esta amenaza, hoy el América, rival de Monterrey el sábado jugó un amistoso ante Atlante 🤦🏻‍♂️😲. pic.twitter.com/iLnqsgXqdt — MegaSports317 (@MegaSports317) January 19, 2021

De acuerdo a múltiples reportes, Monterrey tendría alrededor de 18 jugadores con coronavirus. Entre los futbolistas del primer equipo afectados por el virus SARS-Cov-2 están Rogelio Funes Mori, Maxi Meza, César Montes, Aké Loba, Jesús Gallardo y Matías Kranevitter, todos ellos habrían tenido síntomas de la enfermedad.

Monterrey tendría un brote de COVID-19 en su plantel

Jaime Ordiales habría dado positivo por COVID-19

Por su parte, los Rayados dieron a conocer que varios elementos de su plantilla han dado positivo a las pruebas o han experimentado síntomas característico de la enfermedad, empero, no confirmó el número futbolistas que estarían afectados por este padecimiento.

#Deportes | Rayados de Monterrey no lo está pasando nada bien ante la pandemia del Covid-19, ya que después del cotejo ante América, en el club regiomontano hay posible brote masivo.https://t.co/aZ7XARriKs — EL EDÉN MX (@eledenmx17) January 19, 2021

“Tras los casos y síntomas de COVID-19 que se han presentado entre algunos integrantes del club informamos que adelantaremos las pruebas médicas PCR de todo el plantel que estaba programadas para la próxima semana y las realizaremos este martes”, dio a conocer la Pandilla en sus redes sociales la tarde de este lunes.

🚨#OlivaDeportes El delantero de Monterrey no pudo participar en la sesión de recuperación tras el duelo ante América y espera resultados de las pruebas



➡ https://t.co/zJ69Demyfa#OlivaNoticias #Multimedios — Noticias Oliva Radio (@olivanoticias) January 18, 2021

Monterrey venció 1-0 el sábado a América con gol de Rogelio Funes Mori.

