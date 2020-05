América impidió que Zague emigrara a Europa. Luis Roberto Alves ‘Zague’ estuvo muy cerca de emigrar del balompié mexicano sin embargo el América le ‘cortó las alas’. En entrevista con ‘BolaVIP’, el ex delantero habló sobre la ocasión que agentes de otras ligas vinieron por sus servicios, pero la directiva azulcrema le impidió dejar el nido.

“Vinieron muchos clubes de Europa, en su momento, de España, Portugal, Alemania e Italia a querer ver y hablar de mis servicios, incluso en el emergente futbol japonés querían llevarme para allá y el América no me dejó”, comentó Zague.

“Me hubiese gustado probar las mieles del futbol europeo. El América siempre me puso intransferible, jugador institucional que nunca iba a salir. Entendí que mi destino era estar siempre acá”, abundó el máximo anotador en la historia de las Águilas.

En la charla con ‘BolaVIP’, Zague habló del mal trato que recibió por parte de la directiva del América para cumplir sus sueños. El ahora comentarista de TV Azteca expuso que su deseo era retirarse como azulcrema, pero los altos mandos no se lo permitieron.

“Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad, pero así pasa en el futbol y uno tiene que entender, el mundo sigue girando y sigue la vida”, externó Zague en la entrevista.

Zague reveló que tras su partida del Nido, buscó volver al América para colgar los botines. Sin embargo, ya no pudo cumplir su sueño de retirarse con el equipo de sus amores.

“Casi por obligación por parte de los directivos, me obligaron a irme del América y es algo que me duele hasta hoy. Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad”, comentó Zague.

Por otra parte, señaló que no buscaría regresar al equipo como directivo; ya que cuando tuvo la oportunidad.

“No, no tengo ningún interés (en ser directivo de nuevo). Me dejó un mal sabor de boca como directivo del América, nunca me dieron la autonomía, ni la independencia, la libertad para tomar las decisiones. Siempre me pusieron trabas, nunca fueron claros conmigo”, sentenció Zague.

