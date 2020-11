América Femenil y Chivas se enfrentarán en la Liguilla.

Habrá Clásico Nacional en loa Cuartos de Final Femenil; Tigres que finalizó líder y va ante Pachuca.

La Liguilla de la Liga MX Femenil Guard1anes 2020 quedó definida y en ella se verá el Clásico Nacional entre Chivas y América dentro de los Cuartos de Final, luego de que este viernes el Rebaño perdiera ante Tigres en ‘el Volcán’.

Así, con la Jornada 17 del torneo regular completa, Tigres sólo amplió su ventaja en el liderato con 46 puntos, Atlas quedó segunda con 41, Rayadas con las mismas unidades pero terceras por diferencia de goles.

Chivas acabó cuarto en la tabla de clasificación con 38 puntos y América quinto con 37, por lo que se enfrentarán en Cuartos de Final. Pumas fue sexto con 27, Querétaro séptimo con 26 y Pachuca octavo con 24 unidades.

De esta forma, además del Clásico Nacional Femenil, los encuentros quedaron así: Tigres vs. Pachuca, Atlas vs. Querétaro y Rayadas vs. Pumas.

Monterrey y Tigres, que protagonizaron las últimas dos finales, están clasificadas. Cabe recordar que en el Clausura 2020 no hubo Liguilla tras cancelarse el torneo debido al coronavirus.

América y Chivas van por su segundo título de la Liga MX Femenil y Pachuca también fue finalista en una ocasión entre las clasificadas a esta Liguilla. Atlas, Pumas y Querétaro van por su primer Final.

En el torneo regular, América se llevó el triunfo en el Clásico Nacional disputado en Guadalajara por 1-2.

Finalmente Tigres ganó 0-2 en su visita a Pachuca. Atlas y Querétaro empataron 3-3 en la Perla Tapatía. Rayadas derrotó 1-0 a Pumas.

