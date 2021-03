Ambriz: Voy a pelear a muerte por la liguilla.

Ignacio Ambriz, director técnico del León, descartó sentirse eliminado de la contienda por el bicampeonato de la Liga BBVA MX; matemáticamente tiene posibilidades y aspira a clasificar, consciente que pronto tendrá doble responsabilidad con la Liga de Campeones de la Concacaf .

Los Esmeraldas perdieron 2-1 frente al América en el Estadio Azteca dentro de la Jornada 10 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX pese a marcar a los 13 segundos de iniciado el partido.

“Matemáticamente no estoy fuera todavía para lograr una calificación, tenemos la exigencia de empezar a ganar- Hoy sentía que no perdía el equipo, en el segundo tiempo demostró que es el equipo que me gusta.

“Quedan bastantes puntos, la voy a pelear a muerte, hasta el final. Entiendo tenemos una Concachampions, pero mientras matemáticamente no estemos fuera. Vamos a luchar por entrar a una Liguilla y pelear por el bicampeonato”, dijo Nacho Ambriz en conferencia de prensa posterior al partido.

Descartó que pese a no sumar ningún punto de los nueve posibles tras disputarse la fecha doble de este semestre. Sienta molestia, pues ahora debe trabajar más el aspecto mental que el táctico.

“Hay siempre que corregir detalles tácticos, pero mi trabajo más fuerte va a ser en la parte mental. Sí están fastidiados por la derrota y más por ser en el último minuto. Necesito que el equipo se relaje y vuelva a disfrutar el futbol, hoy por muchos minuto solo hizo, son muchas derrotas que nos inquieta a todo el mundo”.

León marcha en la penúltima posición, con siete puntos, apenas tres más que el Pachuca; además, tiene un juego pendiente, ante Rayados correspondiente a la Fecha 3 y a disputarse el próximo miércoles 10 de marzo.

