Ambriz tiene mexicanos en mente para el Huesca.

Ignacio Ambriz, director técnico mexicano del Huesca de la Segunda División de España, afirmó que si bien aún analiza qué posibles refuerzos llevar al equipo para la temporada 2021-2022, en sus planes tiene contemplado a un par de futbolistas mexicanos.

En conferencia de prensa virtual con medios de comunicación mexicanos, Nacho Ambriz señaló las posiciones que el equipo busca cubrir ante la salida de algunos elementos cuyas cláusulas fueron pagadas por otros clubes, aunque admitió que la barrera del precio del futbolista mexicano es factor a considerar.

“He tenido dos reuniones, no se ha tocado ningún refuerzo mexicano, es cierto que nos falta gente por llegar, que se habla con ella, es aventurarme, necesito definir bien si hay posibilidad de traer un jugador mexicano y quién sería

“Tengo dos en mente, pero tienen equipo y no es fácil, no te lo ponen a precios accesibles y ver quién se adapte al futbol europeo de Segunda División y si se da traeremos a alguien, pero el equipo está buscando los refuerzos para armar un equipo muy competitivo y tengo una gran base”, indicó el campeón con León en el Guatd1anes 2020 BBVA MX .

Respecto a las posiciones que pretende cubrir es la de un centro delantero y un lateral derecho. Aunque no descarta hacerlo con jóvenes del Huesca para evitar que el equipo gaste.

Tri Olímpico consigue como rival a modesto equipo japonés

Agregan dos términos en el juramento olímpico de Tokyo

Además, Ignacio Ambriz admitió que el futbol mexicano no se sigue demasiado en España, que son diversos entrenadores que han dirigido en México y vuelven a LaLiga los que difunden información de la Liga BBVA MX .

“No nos ven, es la realidad, saben poco de nosotros, no es una liga que se ve cada ocho días, no; cuando viene trabajar me tenía que desvelar para ver uno o dos juegos, es cierto que a través del Internet puedes ver mucho. No me apena decirlo, pero no ven mucho nuestro futbol”.

El estratega del Huesca indicó que no es él quien abrirá las puertas a los entrenadores mexicanos. Pues quien lo hizo en su momento fue Javier Aguirre, aunque si con él estimula de nuevo que se fijen en sus connacionales le gustará.

Finalmente, reveló las primeras palabras que le dio a sus jugadores y admitió que lo hizo con el tono bromista que le caracteriza y con la intensión de acercarse al lado humano del futbolista.

Ambriz tiene mexicanos en mente para el Huesca.

“Les dije: ‘Soy Nacho Ambriz a lo mejor ni me conoce, este pinche mexicano quién será’, así te lo cuento. Me gusta el orden, la intensidad, obsesionado de la posesión de la pelota; entregaré herramientas para contrarrestar a los adversarios. Soy frontal, no me puedo andar por las ramas, frontal en lo que pretendo y quiero”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen