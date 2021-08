Ambriz sin miedo para debutar con Huesca.

“No le puedo tener miedo a nada, nunca es bueno que te entre el miedo”.

Ignacio Ambriz técnico mexicano debuta este viernes 13 al mando del SD Huesca que estará enfrentando al Eibar de la 2ª. División de España.

Previo a su debut en el arranque Nacho atendió a los medios de comunicación para hablar sobre su sentir en esta nueva aventura en el futbol español.

En primer lugar el estratega mexicano reconoció que ahora que empieza la realidad y terminó la pretemporada “estoy emocionado, contento, creo que mañana ya no hay pretextos. Mañana tenemos que estar con el equipo bien equilibrado, viendo lo que estamos buscando. Pero estoy muy ilusionado de empezar mañana con el pie derecho. Estoy feliz, de verdad que feliz”.

En consecuencia esa ilusión le permite dejar de lado el miedo a un debut, a una liga que, si bien ya conoce, ahora la enfrenta desde otra arista, ahora como timonel en el viejo continente.

Además, “el día de mañana no le puedo tener miedo a nada, nunca es bueno que te entre el miedo, sino todo lo contrario. Tener esa parte de ser protagonistas, se esperan muchas cosas importantes de nosotros sí, pero creo que también tenemos que ir día a día y partido a partido ir mejorando, que es el inicio de este torneo que tengo la ilusión y el sueño de poder hacer las cosas muy bien”.

Destacó que el equipo “tiene que salir con mucha confianza, confiado de lo que queremos, de ser un equipo protagonista, de ser un equipo que juegue bien al fútbol, que también sepa entender las facetas del partido, leer el partido, sabernos preparar a todo”.

Mientras que sobre su rival, el SD Eibar, detalló que tienen el hambre de estar siempre en el primer lugar, para regresar a la primera división, “veo un equipo muy serio, muy bien trabajado, un equipo que te sabe presionar bien en zona alta, que las transiciones defensa-ataque las hace muy rápidas y que tiene una idea futbolística. Es un equipo que acaba de descender, también va a ser de los que va a aspirar a tomar la punta de arriba y creo que es una buena prueba para nosotros de empezar en casa y empezar con el pie derecho”.

Por lo tanto, “necesitamos trabajar muy bien ante un adversario que también viene con la ilusión, con una plantilla muy bien conformada, con un gran entrenador, un Míster que también sabe la categoría”.

Finalmente dijo que “lLa presión siempre va a existir contra estos equipos (que descienden y luchan por regresar), pero yo prefiero sentir esa presión porque me siento más cómodo, me exige mucho de poner al equipo siempre a cien puntos, de que siempre salga a dar lo mejor de sí y después, sí no somos capaces de soportar esa presión estaremos mal. No tiene por qué incomodarnos, es parte de lo bonito del fútbol sentir ese tipo de presión”.

