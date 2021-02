Ambriz no reprocha a sus jugadores caer ante un gran rival.

León no recupera la contundencia aunque “aún hay muchos puntos para calificar”.

El estratega de León FC, campeones de la Liga BBVA MX, Ignacio Ambriz, destacó que no fueron capaces de empatar a Xolos a pesar de las oportunidades ante un equipo que hasta la jornada seis no ha sido batido en el Torneo Guard1anes 2021 BBVA MX.

Sin esconderse a las respuestas, no acepta que hayan merecido nada, por el contrario: “Ellos nos hacen gol tempranero y tuvimos oportunidad de empatar pero no pudimos”, comentó el estratega.

“La verdad no me gusta perder, pero no puedo reprochar nada ante un gran rival que tiene un gran torneo”, aclaró.

Aunque se dijo estar satisfecho con el accionar del equipo, también acepta que las cosas no van de lo mejor. “Es cierto, no estamos bien, pero no tan mal como los números lo dicen”, aseguró.

No acepta que estén sufriendo una ‘campeonitis’, pero sí que deben trabajar en concretar las jugadas.

“No me puedo desesperar”, dijo, “creo que el equipo juega muy bien, pero nos falta ser un poco más tranquilos en el último pase y en la definición”.

Por su parte, Pablo Guede dormirá como el resto del equipo, líderes del Torneo. Y destacó que siguen sumando después de batallar para contrarrestar al equipo que calificó como el mejor de la Liga.

Destacó que enfrentar a Nacho Ambriz es un privilegio. “Te obliga a hacer muchos movimientos al frente. Lo admiro porque está haciendo un trabajo brillante con León”.

