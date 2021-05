Ambriz desconoce qué viene para él pues no tiene nada.

En primer lugar, el ahora exentrenador de León se despidió de jugadores, directiva y afición con la conciencia tranquila.

En consecuencia, Ignacio Ambriz se despidió de los jugadores, directiva y afición tras cerrar su ciclo con el Léon.

Luego de caer eliminado ante Toluca por penales en el repechaje. El entrenador mexicano dijo que se va bien del club. Con la frente en alto y la conciencia tranquila.

Ambriz, actual entrenador campeón de la Liga BBVA MX , decidió no renovar con León y en verano termina contrato. Pese a los rumores que lo ponían como candidato a dirigir en Tigres. Nacho ha asegurado que aún desconoce su futuro.

“Me voy tranquilo, la directiva sacó el comunicado, me voy con la conciencia tranquila. Le agradezco a la afición, me da gusto que me aplaudieron y creo que a la afición no le debo nada, mes agradezco el apoyo, los jugadores hicieron un estilo que siempre se respetar.

Además “en mi hielera que me sentaba me daba satisfacción ver a la gente disfrutar, todo está bien. Agradezco a la Familia Martínez, a los jugadores, a todos porque siempre fui un tipo derecho. Y a todo el mundo puedo mirar a los ojos”, arrancó en conferencia de prensa.

Mientras que sobre su futuro dejó claro que aún no tiene nada claro para continuar su carrera. Ambriz aseguró que se reunirá con su representante, Eduardo Hernández, para analizar qué sigue. Aunque también quiere darse un tiempo para sí mismo.

Por lo tanto. “Necesito llegar a casa, ver a mis hijos, platicar con ellos, no sé qué es lo que viene para mí. No me he juntado con Lalo, no tengo nada en puerta, eso me deja tener la conciencia tranquila y vamos a esperar”.

Ambriz desconoce qué viene para él pues no tiene nada.

Finalmente “necesitamos unos días de olvidarnos del futbol, dedicarme a la familia y ya después se verá si hay algo. Y tengo pendiente una operación de rodilla, me meteré al quirófano para arreglarla”, cerró.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen