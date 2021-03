Ambriz acepta que ya no transmite lo mismo a sus jugadores.

El entrenador de La Fiera lamentó la remontada del Puebla y el mal paso de su equipo en el torneo.

Después de nueve jornadas transcurridas del Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX, León sólo suma siete unidades en el puesto número 15 (por el momento). Después de caer en casa ante Puebla y el entrenador de La Fiera, Nacho Ambriz, asumió la responsabilidad ante los malos resultados.

“No creo que empecemos a tirar la toalla, pero de seguir así no llegaremos a ningún lado. El margen de error se nos acabó, ya no podemos jugar a medias, si queremos realmente a aspirar a meternos entre los 12 que califican. No podemos jugar un tiempo bien y un segundo donde no teníamos idea de cómo contrarrestar al rival que no quiero quitarle méritos por lo que hizo.

“Algo no le estoy transmitiendo a los jugadores para transmitirles esa hambre de ser campeones, de ganar por méritos, estamos echando a perder un proyecto que tardó varios torneos en construirse. Pareciera que no hay eco y eso me apura. Empezaré por mí, haré autorreflexión”, confesó.

Ángel Mena marcó un penal y cuando todo parecía soplar a favor del León, en la recta final del cotejo, Santiago Ormeño junto al ‘Fideo’ Álvarez lideraron una remontada para el Puebla que Ambriz aún no puede creer.

“Hicimos un buen primer tiempo, no los dejamos salir de su cancha, tuvimos ocasiones de gol. El segundo tiempo fuimos un desastre, se genera por culpa mía por no hacerlos reaccionar, así no vamos a llegar a ningún lado. Hoy simplemente con un buen orden e intensidad de Puebla nos superaron.

“Pensé que si hoy ganábamos nos levantábamos para volver a ganar, pero no, vi muchas cabezas bajas y esto se empieza a complicar. Tengo que meterles muchas cosas en mente para levantarlos, pero hoy tuvimos un segundo tiempo muy desastroso”, recnoció.

El entrenador del Puebla, Nicolás Larcamón, aceptó el buen paso del conjunto camotero en el Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX y se tomó un momento para reconocer el trabajo de sus jugadores.

“Era un partido muy exigente, me voy muy contento por el esfuerzo de los muchachos. La capacidad de reponerse de algo desfavorable. Ellos llegaron al gol con un penal que podría no haber sido cobrado, pero tuvimos un premio grande al trabajo que vienen haciendo los muchachos.

“Estábamos un segundo tarde y con estos equipos se exhibe mucho más. Supimos ajustar y le jugamos mano a mano a un equipo que juega bien al futbol. Era un partido muy importante, estamos pasando un buen momento, este era un partido de seis puntos y es un premio doble”, dijo.

