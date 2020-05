Amaury Vergara cierra las puertas de Chivas a Miguel Herrera. En el marco del 114 aniversario de fundación de las Chivas, su presidente, Amaury Vergara, mandó un mensaje contundente a Miguel Herrera, entrenador de América, y descartó que pueda estar interesado en contratarlo para el Rebaña Sagrado, debido a su pasado americanista.

“Voy a ser muy directo, no estoy interesado, en absoluto, en trabajar con el Piojo (Miguel Herrera), le reconozco su carrera, creo que es un mexicano exitoso y ha hecho una labor muy buena en nuestro futbol; siempre reconoceré de quien sea el éxito porque no se trata de demeritar a nadie, pero no creo que sea el perfil adecuado para Chivas”, declaró Vergara en entrevista con TUDN.

Asimismo, el sucesor de Jorge Vergara aseguró que es más “antiamericanista” que su fenecido padre y ahondó que el color amarillo, característico de las Águilas, está ausente en su casa por esta razón.

“No existe ningún color amarillo en mi casa y si me vas a ver con el amarillo puesto tendrá que ser algún detallito, pero a ese grado (es mi antiamericanismo), creo que incluso te diría más que mi padre, pero en la silla en la que me toca representar hoy tengo que ser muy diplomático porque podemos ofender y no es mi intención ofender”, añadió.

Pese a que descartó la presencia de Miguel Herrera en Chivas, por su pasado Azulcrema, Amaury Vergara fichó hace unos meses a Ricardo Peláez, ex directivo de América, como director deportivo de Guadalajara. Ante esta contradicción, el hijo de Jorge mencionó que Peláez cuenta con pasado en el club y esto lo hace elegible para formar parte de la institución.

“La diferencia con Ricardo es que sí perteneció a Chivas, entonces sí tiene su carnet único para poder estar en la directiva de Chivas”, finalizó.

