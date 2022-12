Amargo final.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

No soy Gabriel García Márquez, pero lo de México en esta Copa del Mundo se puede definir como “Crónica de una muerte anunciada”.

Decepción, sí, pero voy a darle contexto y proporción al tema. Esto no fue una sorpresa.

Irse eliminado en fase de grupos de la justa mundialista por primera vez desde Argentina 1978, sin contemplar las ausencias para España 1982 e Italia 1990, y que nunca haya sucedido a partir de que se juega con 32 selecciones, tiene que ser señal de grandes focos rojos. No fue otra cosa que la culminación del pésimo proceso, no se podía esperar que simplemente cambiara todo porque en el Mundial “siempre juegan bien”. Sin más, el peor fracaso en los últimos 40 años.

Fue el torneo que se predijo desde el primer día: empate frente a Polonia, derrota ante Argentina y victoria contra Arabia Saudita, y aunque los de Asia nublaron la vista del resto venciendo a los de Scaloni en la primera fecha, siempre se jugó el mismo grupo; vencer a Polonia o, al menos, tener mejor diferencia de goles que ellos. No se cumplió ninguno de los dos requisitos. Jamás se dejó de competir contra los Blancos y Rojos por el segundo lugar. Comentaba yo en este mismo espacio hace una semana: pese a ese primer resultado sorpresivo, Argentina no perdía más puntos y Arabia no ganaba de nuevo; dicho y hecho.

Gerardo Martino se va del banquillo nacional sin Copa Oro ni Nations League. Tampoco le ganó a Estados Unidos. Hace dos años que el proyecto del ‘Tata’ venía arrastrando deficiencias en funcionamiento y malos resultados. Se tuvo que haber ido hace tiempo, respetar el proceso no siempre funciona. Pero cuidado, no es el único culpable. Vamos a seguir viendo lo mismo cada cuatro años (o dos) si no entendemos que esto ya es un problema estructural, y hoy no podría ser más notorio: en este mismo lapso se perdió la clasificación a Mundial sub20 2023 y Juegos Olímpicos 2024. Se están haciendo las cosas mal desde la producción y desarrollo de los jugadores hasta la gestión de las selecciones nacionales.

El equipo azteca está roto por un cambio generacional mal hecho y no hay base de plantel ni se disputarán eliminatorias para la próxima Copa del Mundo; el panorama no luce alentador, pese a ser anfitriones parciales. Sin embargo, estamos a tiempo de corregir el camino.

Los mejores también pueden jugar en la liga local.

De momentos, parece regla que todo futbolista de ligas europeas merece ser titular indiscutible en El Tri, pero nuestros mejores hombres en esta copa pertenecen a equipos de la Liga MX. Muy bien, especialmente, por Jesús Gallardo y Luis Chávez, este último no debería volver a México más que para hacer sus maletas y dar el salto europeo.

Tendríamos que ver un combinado nacional muy diferente a partir de ahora. Muchos tienen que irse y otros tantos llegar. Pero no hablo nada más de los jugadores, la situación ya no se puede respaldar y Yon de Luisa, presidente de la Federación, se tiene que ir ayer.

Golpe duro para la afición mexicana, pero importante. Servirá para ubicar el verdadero nivel de lo que tenemos actualmente. Hoy, después de mucho tiempo, estamos lejos de tener una de las mejores 16 selecciones del planeta.

Más en Twitter: @carloslgtzdev.

