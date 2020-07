Alyssa Nakken se convierte en la primera mujer coach en MLB. Durante el partido de preparación entre los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco, Alyssa Nakken se convirtió en la primera mujer en aparecer en el campo como coach durante un juego de Grandes Ligas.

Alyssa reemplazó durante el tramo final del encuentro a Antoan Richards e hizo su aparición como coach de la primera base de los Gigantes. Este momento icónico no pasó desapercibido para Hunter Pence, exjugador de San Francisco, quien felicitó a Nakken por su histórica presencia en el diamante.

“Felicitaciones por hacer historia”, escribió Pence. Nakken fue contratada por el nuevo manager de los Gigantes, Gabe Kapler, en enero pasado. Alyssa se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto de tiempo completo en Grandes Ligas. Su carrera con San Francisco se remonta a 2014, cuando llegó como pasante al departamento de operaciones de beisbol.

“Siento que es mi trabajo honrar a aquellos que me han ayudado a donde estoy”, expresó Alyssa en febrero sobre su rol en MLB. Además, reveló que conoce el “gran sentido de responsabilidad” que tiene al fungir como ejemplo para niñas y mujeres que aspiran a trabajar en el beisbol de la Grandes Ligas.

Alyssa Nakken, the first female coach in MLB history, is coaching first base for the @SFGiants 🙌

(via @NBCSGiants)pic.twitter.com/aprLq2UyTK

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 21, 2020